Spolrörsförlängaren ansluts till Kärchers portabla tvättar och tillhörande tillbehör med en Quick Connect-adapter. Den bidrar till ett ergonomiskt arbete och skyddar användaren mot en stor del av vattenstänket tack vare det utökade avståndet. Spolrörsförlängaren är kompatibel med Kärchers portabla tvättar. För detta krävs ett tillbehör för portabla tvättar med Quick Connect-adapter, t.ex. MJ 24 med olika stråltyper. Kan användas med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller).