Prevleka za likalno mizo
Prevleka za likalno mizo iz pene in bombaža za večjo prepustnost zraka in boljše prepuščanje pare v perilo. Idealna prevleka za prvovrstne rezultate likanja.
Prevleka za likalno mizo iz kombinacije bombaža in pene. Prevleko odlikuje večja prepustnost zraka in s tem boljše prepuščanje pare skozi perilo, ki ga želite zlikati. Idealna prevleka za prvovrstne rezultate likanja - primerna za likalno mizo AB 1000.
Značilnosti in prednosti
Kakovosten material
- Vaše perilo bo po likanju brez gub
- Optimalna prepustnost pare in zraka
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,9
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1200 x 380 x 5