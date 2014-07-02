Prevleka za likalno mizo

Prevleka za likalno mizo iz pene in bombaža za večjo prepustnost zraka in boljše prepuščanje pare v perilo. Idealna prevleka za prvovrstne rezultate likanja.

Prevleka za likalno mizo iz kombinacije bombaža in pene. Prevleko odlikuje večja prepustnost zraka in s tem boljše prepuščanje pare skozi perilo, ki ga želite zlikati. Idealna prevleka za prvovrstne rezultate likanja - primerna za likalno mizo AB 1000.

Značilnosti in prednosti
Kakovosten material
  • Vaše perilo bo po likanju brez gub
  • Optimalna prepustnost pare in zraka
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,14
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,9
Mere (D × Š × V) (mm) 1200 x 380 x 5