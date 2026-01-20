Čistilo za sijaj tal RM 755 ES, 10l

Čistilo za vse trde talne obloge s svežim vonjem po agrumih, ki ustvari sijajno površino in se skorajda ne peni. RM 755 se suši povsem brez sledi. Popolno za kamnita tla z visokim sijajem.

Tla z visokim sijajem iz granita ali gnajsa ter drugega trdega kamna zahtevajo posebno negovalno sredstvo, ki se posuši, ne da bi pustilo ostanke ali proge – kot je čistilo za sijaj tal RM 755 iz Kärcherja, bodisi za ročno čiščenje tal ali za uporabo na velikih površinah. območja s čistilno sušilnim strojem. Idealen je za vmesno in vzdrževalno čiščenje teh visokokakovostnih talnih oblog, lahko pa se uporablja tudi na drugih površinah, vključno z disipativnimi ESD tlemi. Hitro in zanesljivo odstrani maščobo, olje, saje in običajno mineralno umazanijo, ki jo povzroča cestna umazanija. Ima tudi formulacijo z izjemno nizko stopnjo pene za uporabo s stroji za pranje in učinkovito uporabo prostornine rezervoarja. FloorPro Shine Cleaner RM 755 je enostavno ločljiv in po čiščenju pusti prijeten, svež vonj.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 11,4
Teža (Kg) 10,03
Teža vključno z embalažo (Kg) 10,893
Mere (D × Š × V) (mm) 230 x 188 x 307
