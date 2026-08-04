Krpa ECO!, modra, 40 cm
ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlaken in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.
ECO! komplet krp v modri barvi, ki je bil razvit kot univerzalna krpa, navdušuje z enakomerno in tesno razporejeno porazdelitvijo zank za vrhunsko zmogljivost pobiranja umazanije. Krpa je popolna za industrijsko čiščenje in na drugih območjih z veliko količino umazanije ter na neravnih tleh. Poliestrske zanke z visoko vsebnostjo mikrovlaken pomagajo tudi pri čiščenju blizu robov in poberejo ohlapno umazanijo iz kotov in robov. Zahvaljujoč sistemu barvnega kodiranja je mogoče krpo za brisanje jasno dodeliti določenemu delu, ki ga želite očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo. Sistem ECO! je prav tako primeren tako za uporabo v sistemu ploščatih brisal z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico kot tudi za metodo s prej navlaženimi krpami - krpe namočite v vedro s pripravljeno čistilno raztopino. Na Drugi korak za suho brisanje predela pri obeh metodah na splošno ni potreben.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Vrsta tal
|Trde talne obloge / Prožna tla
|Zgradba tal
|Gladka in visoko strukturirana
|Raven nečistoč
|Nizko do srednje
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|40
|Pritrditev tekstila
|Žepki
|Material
|100% PET
|Material tekstila
|mikrovlakna
|Vrsta proizvodnje
|PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
|Struktura tekstila
|Vrsta tkanja - z zankami
|Pralna temperatura (°C)
|max. 90
|Priporočilo glede pranja (°C)
|60
|Temperatura sušilnika (°C)
|60
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 300
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek / teža na m² (Kg/g/m²)
|0,165 / 30
|Mere (D × Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
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Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje