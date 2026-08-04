ECO! komplet krp v modri barvi, ki je bil razvit kot univerzalna krpa, navdušuje z enakomerno in tesno razporejeno porazdelitvijo zank za vrhunsko zmogljivost pobiranja umazanije. Krpa je popolna za industrijsko čiščenje in na drugih območjih z veliko količino umazanije ter na neravnih tleh. Poliestrske zanke z visoko vsebnostjo mikrovlaken pomagajo tudi pri čiščenju blizu robov in poberejo ohlapno umazanijo iz kotov in robov. Zahvaljujoč sistemu barvnega kodiranja je mogoče krpo za brisanje jasno dodeliti določenemu delu, ki ga želite očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo. Sistem ECO! je prav tako primeren tako za uporabo v sistemu ploščatih brisal z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico kot tudi za metodo s prej navlaženimi krpami - krpe namočite v vedro s pripravljeno čistilno raztopino. Na Drugi korak za suho brisanje predela pri obeh metodah na splošno ni potreben.