Čistilo za sijaj tal RM 755 ES, 2.5l

Čistilo za vse trde talne obloge s svežim vonjem po agrumih, ki ustvari sijajno površino in se skorajda ne peni. RM 755 se suši povsem brez sledi. Popolno za kamnita tla z visokim sijajem.

Tla z visokim sijajem iz granita ali gnajsa ter drugega trdega kamna zahtevajo posebno negovalno sredstvo, ki se posuši, ne da bi pustilo ostanke ali proge – kot je čistilo za sijaj tal RM 755 iz Kärcherja, bodisi za ročno čiščenje tal ali za uporabo na velikih površinah. območja s čistilno sušilnim strojem. Idealen je za vmesno in vzdrževalno čiščenje teh visokokakovostnih talnih oblog, lahko pa se uporablja tudi na drugih površinah, vključno z disipativnimi ESD tlemi. Hitro in zanesljivo odstrani maščobo, olje, saje in običajno mineralno umazanijo, ki jo povzroča cestna umazanija. Ima tudi formulacijo z izjemno nizko stopnjo pene za uporabo s stroji za pranje in učinkovito uporabo prostornine rezervoarja. FloorPro Shine Cleaner RM 755 je enostavno ločljiv in po čiščenju pusti prijeten, svež vonj.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 2,5
Embalažna enota (Kos(i)) 4
pH-vrednost 11
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,75
Mere (D × Š × V) (mm) 120 x 120 x 290
Značilnosti
  • Zmogljivo čistilo za temeljno in vzdrževalno čiščenje za vse trde in elastične talne obloge z visokim sijajem
  • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Samodejen sijaj
  • Se posuši brez lis
  • S posebej nizko stopnjo penjenja
  • Prijeten, svež vonj
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
  • Ne vsebuje fosfatov
Čistilo za sijaj tal RM 755 ES, 2.5l
Čistilo za sijaj tal RM 755 ES, 2.5l
Čistilo za sijaj tal RM 755 ES, 2.5l
Čistilo za sijaj tal RM 755 ES, 2.5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Področja uporabe
  • Čiščenje tal
Dodatna oprema