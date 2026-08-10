Čistilo za sijaj tal RM 755 ES, 2.5l
Čistilo za vse trde talne obloge s svežim vonjem po agrumih, ki ustvari sijajno površino in se skorajda ne peni. RM 755 se suši povsem brez sledi. Popolno za kamnita tla z visokim sijajem.
Tla z visokim sijajem iz granita ali gnajsa ter drugega trdega kamna zahtevajo posebno negovalno sredstvo, ki se posuši, ne da bi pustilo ostanke ali proge – kot je čistilo za sijaj tal RM 755 iz Kärcherja, bodisi za ročno čiščenje tal ali za uporabo na velikih površinah. območja s čistilno sušilnim strojem. Idealen je za vmesno in vzdrževalno čiščenje teh visokokakovostnih talnih oblog, lahko pa se uporablja tudi na drugih površinah, vključno z disipativnimi ESD tlemi. Hitro in zanesljivo odstrani maščobo, olje, saje in običajno mineralno umazanijo, ki jo povzroča cestna umazanija. Ima tudi formulacijo z izjemno nizko stopnjo pene za uporabo s stroji za pranje in učinkovito uporabo prostornine rezervoarja. FloorPro Shine Cleaner RM 755 je enostavno ločljiv in po čiščenju pusti prijeten, svež vonj.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|2,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|4
|pH-vrednost
|11
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,75
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 120 x 290
Značilnosti
- Zmogljivo čistilo za temeljno in vzdrževalno čiščenje za vse trde in elastične talne obloge z visokim sijajem
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Samodejen sijaj
- Se posuši brez lis
- S posebej nizko stopnjo penjenja
- Prijeten, svež vonj
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Področja uporabe
- Čiščenje tal