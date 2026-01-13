Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"

Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a spŕch ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nadstavcov. S rozsiahlou výbavou.

Kompaktná zavlažovacia stanica! Hotový držiak hadice Premium HR 7.315 1/2" súprava na mobilné alebo stacionárne použitie sa perfektne hodí na zavlažovanie malých až stredne veľkých plôch a záhrad. Vďaka veľkému množstvu možností odkladania je konečne všetko uložené na svojom mieste. Detaily výbavy: odnímateľný hadicový bubon (2 v 1), možnosť odkladania pre postrekovače a sprchy, priestorný box na odkladanie záhradných rukavíc, nožníc, lopát a pod. Vrátane držiaka na stenu, 15 m 1/2“ hadice PrimoFlex®, postrekovača, 3 x štandardnej hadicovej spojky so systémom Aqua Stop, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 a redukcie G1/2 ako aj dodatočnej možnosti upevnenia pre tyčové polievacie nadstavce.

Vlastnosti a výhody
1 x štandardná hadicová spojka so systémom Aqua Stop
15 m 1/2" hadica PrimoFlex®
3 x štandardná hadicová spojka
Odnímateľný hadicový bubon (2 v 1)
Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch
Zmontovaný
Možnosť upevnenia polievacej tyče a postrekovačov upevnených na hadici
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
Priestorný odkladací box pre záhradné rukavice, nožnice, lopatky atď.
Kapacita: 30 m 1/2" hadica alebo 20 m 5/8" hadica alebo 12 m 3/4" hadica
  • Pre všetky známe záhradné hadice
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 4,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 290 x 460 x 510

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Video

