Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"
Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a spŕch ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nadstavcov. S rozsiahlou výbavou.
Kompaktná zavlažovacia stanica! Hotový držiak hadice Premium HR 7.315 1/2" súprava na mobilné alebo stacionárne použitie sa perfektne hodí na zavlažovanie malých až stredne veľkých plôch a záhrad. Vďaka veľkému množstvu možností odkladania je konečne všetko uložené na svojom mieste. Detaily výbavy: odnímateľný hadicový bubon (2 v 1), možnosť odkladania pre postrekovače a sprchy, priestorný box na odkladanie záhradných rukavíc, nožníc, lopát a pod. Vrátane držiaka na stenu, 15 m 1/2“ hadice PrimoFlex®, postrekovača, 3 x štandardnej hadicovej spojky so systémom Aqua Stop, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 a redukcie G1/2 ako aj dodatočnej možnosti upevnenia pre tyčové polievacie nadstavce.
Vlastnosti a výhody
1 x štandardná hadicová spojka so systémom Aqua Stop
15 m 1/2" hadica PrimoFlex®
3 x štandardná hadicová spojka
Odnímateľný hadicový bubon (2 v 1)
Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch
Zmontovaný
Možnosť upevnenia polievacej tyče a postrekovačov upevnených na hadici
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
Priestorný odkladací box pre záhradné rukavice, nožnice, lopatky atď.
Kapacita: 30 m 1/2" hadica alebo 20 m 5/8" hadica alebo 12 m 3/4" hadica
- Pre všetky známe záhradné hadice
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 460 x 510
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Video
Kompatibilné stroje
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home + súprava na čistenie potrubí
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 5.600 T 250
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 2 Car
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2" náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher