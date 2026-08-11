Naparovacia žehlička EasyFinish
Pre žehlenie bez námahy: vysokokvalitná naparovacia žehlička EasyFinish s optimálnym fixným nastavením teploty a ľahkým kĺzavým keramickým povrchom. V atraktívnom čiernom vzhľade.
Mať vyžehlenú bielizeň je úplne jednoduché: vysokokvalitná naparovacia žehlička EasyFinish ľahko kĺže po tkanine pomocou hladkej spodnej časti s keramickým povrchom. Tlak pary zostáva vždy rovnaký, čo znamená, že žehlenie je možné dokončiť až o 50 percent rýchlejšie. Vďaka pevnému nastaveniu teploty pre všetky tkaniny sa eliminuje zdĺhavá manuálna regulácia teploty a nepríjemné triedenie bielizne. Kompaktné žehličky navyše vynikajú mimoriadne jednoduchou obsluhou a elegantným čiernym dizajnom.
Vlastnosti a výhody
Otvory pre výstup pary sú rozložené po celej žehliacej ploche
- Rovnomerný výstup pary po celej ploche
Optimálne, fixné nastavenie teploty
- Nie je nutné ručné nastavenie teploty, pretože je prednastavená optimálna teplota pre všetky textílie.
Kompaktné rozmery
- Pre jednoduchšiu manipuláciu a úsporné odkladanie.
Keramická žehliaca vrstva
- Značne uľahčí žehlenie.
Rovnomerný výstup pary
- O 50% rýchlejšie vyhladenie bielizne
Automatické vypnutie
- Naparovacia žehlička sa vypne automaticky po 5 minútach – pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady za elektrickú energiu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|258 x 120 x 124
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Odevy, ktoré sú vhodné na žehlenie
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