Naparovacia žehlička EasyFinish

Pre žehlenie bez námahy: vysokokvalitná naparovacia žehlička EasyFinish s optimálnym fixným nastavením teploty a ľahkým kĺzavým keramickým povrchom. V atraktívnom čiernom vzhľade.

Mať vyžehlenú bielizeň je úplne jednoduché: vysokokvalitná naparovacia žehlička EasyFinish ľahko kĺže po tkanine pomocou hladkej spodnej časti s keramickým povrchom. Tlak pary zostáva vždy rovnaký, čo znamená, že žehlenie je možné dokončiť až o 50 percent rýchlejšie. Vďaka pevnému nastaveniu teploty pre všetky tkaniny sa eliminuje zdĺhavá manuálna regulácia teploty a nepríjemné triedenie bielizne. Kompaktné žehličky navyše vynikajú mimoriadne jednoduchou obsluhou a elegantným čiernym dizajnom.

Vlastnosti a výhody
Otvory pre výstup pary sú rozložené po celej žehliacej ploche
  • Rovnomerný výstup pary po celej ploche
Optimálne, fixné nastavenie teploty
  • Nie je nutné ručné nastavenie teploty, pretože je prednastavená optimálna teplota pre všetky textílie.
Kompaktné rozmery
  • Pre jednoduchšiu manipuláciu a úsporné odkladanie.
Keramická žehliaca vrstva
  • Značne uľahčí žehlenie.
Rovnomerný výstup pary
  • O 50% rýchlejšie vyhladenie bielizne
Automatické vypnutie
  • Naparovacia žehlička sa vypne automaticky po 5 minútach – pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady za elektrickú energiu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 258 x 120 x 124
Oblasti využitia
  • Odevy, ktoré sú vhodné na žehlenie
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