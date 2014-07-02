Plavákový spínač
Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky zapína alebo vypína čerpadlo.
Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky zapína alebo vypína čerpadlo a sleduje tým samostatne vyprázdňovanie. Môže sa používať spolu so záhradnými čerpadlami, tlakovými ponornými čerpadlami, domácimi vodnými automatmi a domácimi vodárňami. K štandardnej výbave patrí špeciálny pripájací kábel s dĺžkou 10 m. Pozor: V spojení s GP 60/70 Mobile Control vhodný iba na vypínanie čerpadla.
Vlastnosti a výhody
10m pripájací kábel
- Umožňuje použitie aj pri zásobárňach vody, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti alebo nižšie položené.
Plavákový spínač
- Riadi zapínanie a vypínanie čerpadla pomocou hladiny vody pri zásobárňach vody, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|210 x 270 x 55
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
- Na použitie pri záplavách