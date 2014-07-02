Plavákový spínač

Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky zapína alebo vypína čerpadlo.

Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky zapína alebo vypína čerpadlo a sleduje tým samostatne vyprázdňovanie. Môže sa používať spolu so záhradnými čerpadlami, tlakovými ponornými čerpadlami, domácimi vodnými automatmi a domácimi vodárňami. K štandardnej výbave patrí špeciálny pripájací kábel s dĺžkou 10 m. Pozor: V spojení s GP 60/70 Mobile Control vhodný iba na vypínanie čerpadla.

Vlastnosti a výhody
10m pripájací kábel
  • Umožňuje použitie aj pri zásobárňach vody, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti alebo nižšie položené.
Plavákový spínač
  • Riadi zapínanie a vypínanie čerpadla pomocou hladiny vody pri zásobárňach vody, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 210 x 270 x 55
Oblasti využitia
  • Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
  • Na použitie pri záplavách