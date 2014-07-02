Plochý filter iba ako náhrada Kärcher

Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Vlastnosti a výhody
Z materiálu z celulózových vlákien
  • Nízkonákladová údržba
Špecifikácie

Technické údaje

Počet (Kus(y)) 1
Prachová trieda L / M
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 140 x 57 x 240

Video

Oblasti využitia
  • Na vysávanie suchého prachu a hrubých nečistôt (zelené farebné označenie)
  • Certifikované pre prachové triedy M a L