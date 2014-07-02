Plochý filter iba ako náhrada Kärcher
Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Vlastnosti a výhody
Z materiálu z celulózových vlákien
- Nízkonákladová údržba
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet (Kus(y))
|1
|Prachová trieda
|L / M
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|140 x 57 x 240
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Na vysávanie suchého prachu a hrubých nečistôt (zelené farebné označenie)
- Certifikované pre prachové triedy M a L