Rotačná tryska, malá, 035

Nová rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 035) s rotujúcim bodovým prúdom je obdivuhodne iná: má až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.

Pri novej rotačnej tryske Performance (veľkosť trysky 035) boli minimalizované vnútorné straty výkonu a podstatne sa vylepšila kvalita prúdu. Má rotujúci bodový prúd, ktorý dosahuje 10-násobnú čistiacu silu. V porovnaní s jej predchodkyňou podáva až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon. Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok navyše zaručujú extrémne dlhú životnosť. Rotačná tryska umožňuje maximálny pracovný tlak 180 bar/18 MPa a hodí sa pre teploty vody do 60 °C.

Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
  • Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
  • Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
  • Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
  • Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
  • Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Veľkosť trysky ( ) 35
Veľkosť malá
Pripájací závit EASY!Lock
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 155 x 60 x 60