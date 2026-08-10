Rotačná tryska, malá, 035
Nová rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 035) s rotujúcim bodovým prúdom je obdivuhodne iná: má až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.
Pri novej rotačnej tryske Performance (veľkosť trysky 035) boli minimalizované vnútorné straty výkonu a podstatne sa vylepšila kvalita prúdu. Má rotujúci bodový prúd, ktorý dosahuje 10-násobnú čistiacu silu. V porovnaní s jej predchodkyňou podáva až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon. Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok navyše zaručujú extrémne dlhú životnosť. Rotačná tryska umožňuje maximálny pracovný tlak 180 bar/18 MPa a hodí sa pre teploty vody do 60 °C.
Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
- Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
- Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
- Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
- Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
- Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Veľkosť trysky ( )
|35
|Veľkosť
|malá
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|155 x 60 x 60