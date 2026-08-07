Vysokotlaková hadica Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Vysokotlaková hadica s EASY!Lock systémom zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Dĺžka (m) 10
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,1
Kompatibilné stroje