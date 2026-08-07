Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E

Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.

Kompaktná čistiaca a striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E je vhodná na čistenie vnútorných priestorov sudov, nádob, kontajnerov a nádrží s otvormi 65 mm a viac. Je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, ľahko sa ovláda a má dlhú životnosť. Čistiaca hlavica je poháňaná 24-voltovým AC 50/60 hertzovým elektromotorom. Nízke napätie 24 voltov zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri použití čistiacej hlavy vo vlhkých priestoroch. Trysky sa otáčajú okolo dvoch osí konštantnou rýchlosťou a dokážu vyčistiť každý kúsok nádoby. S hmotnosťou len 4,9 kilogramu nie sú potrebné žiadne ďalšie závesné zariadenia. Prevádzkový tlak je do 140 bar, 3000 l/h a maximálna teplota vody 90 °C. Celková dĺžka čistiacej hlavy je 1256 milimetrov a hĺbka ponorenia je 915 milimetrov. Striekaciu čistiacu hlavu je možné rýchlo a jednoducho pripojiť k studenovodnému alebo horúcovodnému vysokotlakovému čističu pomocou vysokotlakovej hadice.

Vlastnosti a výhody
Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E: Poháňaná elektromotorom 24 V 50/60 Hz.
Poháňaná elektromotorom 24 V 50/60 Hz.
Konštantná rýchlosť otáčania bez ohľadu na prietok vody alebo tlak vody. 24 V bezpečnostné napätie Zvýšená bezpečnosť práce.
Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E: Vysoká flexibilita
Vysoká flexibilita
Pomalé otáčky a vysoký pracovný tlak pre optimálny výsledok čistenia. Vhodné pre objemy vody do 3000 l/h a vysoký tlak do 140 barov. Vhodné na čistenie vnútorných priestorov sudov, ako aj stredne veľkých nádrží a tiež väčších kontajnerov.
Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E: Inteligentný dizajn
Inteligentný dizajn
Jenoduchá obsluha a nízke nároky na servis. Jednoduchá manipulácia – ovládanie hlavy v kontajneri jednou rukou. Konštantné otáčky pre stále výsledky čistenia.
Kryt z ušľachtilej ocele (1.4301)
  • Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
  • Vhodné pre vodu s čistiacim prostriedkom Kärcher.
  • Vhodné pre teplotu vody do 90 °C.
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
  • Všestranné a flexibilné využitie.
  • Vhodné na čistenie vnútorných priestorov nádob s otvormi od 65 mm.
  • S hmotnosťou len 4,9 kg nie sú potrebné žiadne ďalšie závesné zariadenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Vysokotlaková prípojka G3/8″
Pohon Elektricky
Počet trysiek (Kus(y)) 1 / 4
Prietok (l/h) 3000
Otáčky (rpm) 19
Dĺžka pri zabudovaní (mm) 915
Napätie (V) 24
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Tlak (bar) max. 140
Otváranie nádrže (mm) min. 65
Teplota (°C) max. 90
Hmotnosť (kg) 4,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1256
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Vhodné aj na čistenie vnútri IBC kontajnerov (nádrží).
  • Na čistenie vo vnútri nádrží (priemysel, logistika, verejné služby)
  • Na čistenie nádob/depozitov v potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle
  • Na čistenie nádob používaných na prepravu chemických produktov
  • Na čistenie nádob používaných na prepravu potravín
  • Na čistenie stacionárnych nádob v potravinárskom a chemickom priemysle
Príslušenstvo