Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E
Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.
Kompaktná čistiaca a striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E je vhodná na čistenie vnútorných priestorov sudov, nádob, kontajnerov a nádrží s otvormi 65 mm a viac. Je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, ľahko sa ovláda a má dlhú životnosť. Čistiaca hlavica je poháňaná 24-voltovým AC 50/60 hertzovým elektromotorom. Nízke napätie 24 voltov zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri použití čistiacej hlavy vo vlhkých priestoroch. Trysky sa otáčajú okolo dvoch osí konštantnou rýchlosťou a dokážu vyčistiť každý kúsok nádoby. S hmotnosťou len 4,9 kilogramu nie sú potrebné žiadne ďalšie závesné zariadenia. Prevádzkový tlak je do 140 bar, 3000 l/h a maximálna teplota vody 90 °C. Celková dĺžka čistiacej hlavy je 1256 milimetrov a hĺbka ponorenia je 915 milimetrov. Striekaciu čistiacu hlavu je možné rýchlo a jednoducho pripojiť k studenovodnému alebo horúcovodnému vysokotlakovému čističu pomocou vysokotlakovej hadice.
Vlastnosti a výhody
Poháňaná elektromotorom 24 V 50/60 Hz.Konštantná rýchlosť otáčania bez ohľadu na prietok vody alebo tlak vody. 24 V bezpečnostné napätie Zvýšená bezpečnosť práce.
Vysoká flexibilitaPomalé otáčky a vysoký pracovný tlak pre optimálny výsledok čistenia. Vhodné pre objemy vody do 3000 l/h a vysoký tlak do 140 barov. Vhodné na čistenie vnútorných priestorov sudov, ako aj stredne veľkých nádrží a tiež väčších kontajnerov.
Inteligentný dizajnJenoduchá obsluha a nízke nároky na servis. Jednoduchá manipulácia – ovládanie hlavy v kontajneri jednou rukou. Konštantné otáčky pre stále výsledky čistenia.
Kryt z ušľachtilej ocele (1.4301)
- Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
- Vhodné pre vodu s čistiacim prostriedkom Kärcher.
- Vhodné pre teplotu vody do 90 °C.
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
- Všestranné a flexibilné využitie.
- Vhodné na čistenie vnútorných priestorov nádob s otvormi od 65 mm.
- S hmotnosťou len 4,9 kg nie sú potrebné žiadne ďalšie závesné zariadenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Vysokotlaková prípojka
|G3/8″
|Pohon
|Elektricky
|Počet trysiek (Kus(y))
|1 / 4
|Prietok (l/h)
|3000
|Otáčky (rpm)
|19
|Dĺžka pri zabudovaní (mm)
|915
|Napätie (V)
|24
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Tlak (bar)
|max. 140
|Otváranie nádrže (mm)
|min. 65
|Teplota (°C)
|max. 90
|Hmotnosť (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1256
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
- HDC Advanced
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class
- Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HDS 12/14-4 St
- HDS 9/17-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 SX Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/14-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus *EU-I
Oblasti využitia
- Vhodné aj na čistenie vnútri IBC kontajnerov (nádrží).
- Na čistenie vo vnútri nádrží (priemysel, logistika, verejné služby)
- Na čistenie nádob/depozitov v potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle
- Na čistenie nádob používaných na prepravu chemických produktov
- Na čistenie nádob používaných na prepravu potravín
- Na čistenie stacionárnych nádob v potravinárskom a chemickom priemysle