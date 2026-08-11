Mikrovláknový mop Cut Pile Pocket, Standard, 40 cm

Efektívny a ľahko použiteľný: vreckový mop z mikrovlákna je ideálny na použitie s vedrom alebo striekaním.

Mop z mikrovlákna je kompatibilný so všetkými bežnými držiakmi mopov s vreckovým upevnením a možno ho použiť s dvojitým vedrom, jedným vedrom s lisom aj s postrekovačom. Vďaka materiálovej zmesi mikrovlákna, polyesteru a abrazívnym pásikom z hrubých polyamidových vlákien sa bez námahy odstránia aj odolné nečistoty. Mop z mikrovlákna je kompatibilný so všetkými bežnými skladacími držiakmi mopov s vreckovým upevnením a možno ho použiť s dvojitým vedrom, jedným vedrom s lisom aj s postrekovačom.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladké a vysoko štruktúrované
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Vrecká
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Typ výroby Hromadná tkanina
Textilná štruktúra Odrezať hromadu
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) max. 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 250
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 150
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknový mop Cut Pile Pocket, Standard, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Čistiace prostriedky