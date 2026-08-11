Mikrovláknový mop Cut Pile Pocket, Standard, 40 cm
Efektívny a ľahko použiteľný: vreckový mop z mikrovlákna je ideálny na použitie s vedrom alebo striekaním.
Mop z mikrovlákna je kompatibilný so všetkými bežnými držiakmi mopov s vreckovým upevnením a možno ho použiť s dvojitým vedrom, jedným vedrom s lisom aj s postrekovačom. Vďaka materiálovej zmesi mikrovlákna, polyesteru a abrazívnym pásikom z hrubých polyamidových vlákien sa bez námahy odstránia aj odolné nečistoty. Mop z mikrovlákna je kompatibilný so všetkými bežnými skladacími držiakmi mopov s vreckovým upevnením a možno ho použiť s dvojitým vedrom, jedným vedrom s lisom aj s postrekovačom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladké a vysoko štruktúrované
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Typ výroby
|Hromadná tkanina
|Textilná štruktúra
|Odrezať hromadu
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|max. 60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 250
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 150
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie