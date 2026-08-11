Mopová súprava Pocket SafeClip OneJet, Premium, 40 cm

Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.

Sada prémiových mopov Pocket SafeClip OneJet 40 cm má rozprašovací systém na nanášanie čistiacej vody priamo pred mop. Rozprašovací mop je obzvlášť vhodný na rýchle a ergonomické čistenie malých plôch podlahy. Tento užívateľsky prívetivý systém sa veľmi ľahko ovláda a nevyžaduje žiadne školenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Vrecká
Materiál PP / Hliník / Silikón
Typ rukoväte Fix
Dĺžka rukoväte (mm) 1550
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 1,1
Hmotnosť balenia (kg) 1,9
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 110
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 110 x 1550
Mopová súprava Pocket SafeClip OneJet, Premium, 40 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo