Mopová súprava Pocket SafeClip OneJet, Premium, 40 cm
Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.
Sada prémiových mopov Pocket SafeClip OneJet 40 cm má rozprašovací systém na nanášanie čistiacej vody priamo pred mop. Rozprašovací mop je obzvlášť vhodný na rýchle a ergonomické čistenie malých plôch podlahy. Tento užívateľsky prívetivý systém sa veľmi ľahko ovláda a nevyžaduje žiadne školenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|PP / Hliník / Silikón
|Typ rukoväte
|Fix
|Dĺžka rukoväte (mm)
|1550
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|1,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|1,9
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 110
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 110 x 1550
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie