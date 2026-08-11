Mikrovláknový mop krátke vlákno, Twisted Pocket, Premium, 40 cm
Mikrovláknový mop s krátkym vláknom, Veľkosť 40 x 13 cm. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher.
Vďaka jemným mikrovláknam s pôsobivým zachytávaním prachu, nečistôt a vlhkosti pri utieraní v jednom kroku na hladkých a mierne štruktúrovaných podlahách: Mop z mikrovlákna s krátkymi vláknami od spoločnosti Kärcher. Vyvážené klzné vlastnosti utierky umožňujú ľahkú prácu a tým aj dlhšie a bezúnavné aplikácie. Mop má zošité rohy a celkovo 4 slučky vo farbách modrej, červenej, žltej a zelenej. Vďaka tomuto farebne kódovanému systému je možné utierku jasne priradiť k určitej čistenej časti a účinne sa zabráni krížovej kontaminácii – nepotrebné slučky sa jednoducho odstrihnú. Utierka je vhodná na použitie v systéme plochého mopu s dvojitým alebo jednovedrovým vozíkom a lisom, ako aj na predbežné použitie. Nalejte 180 percent čistiaceho množstva vlastnej hmotnosti na utierku mopu. Druhý krok na suché utieranie plochy nie je pri oboch metódach spravidla potrebný.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Úroveň nečistôt
|Nízka až ťažká
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|85% PET / 15% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Typ výroby
|Hromada pleteniny (čistiaca vrstva)
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 300
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie