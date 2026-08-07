Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
Prietokový ohrievač vody Kärcher je elektrický generátor teplej vody so silným vykurovacím výkonom 42 kW, ktorý možno flexibilne inštalovať na vysokotlakovú stranu vysokotlakového čističa.
Prietokový ohrievač vody Kärcher je výkonný elektrický vysokotlakový generátor teplej vody, ktorý okamžite ohrieva vodu pod vysokým tlakom, čím zabezpečuje konštantnú teplotu. Je ideálny pre stacionárne vysokotlakové čističe s prietokom vody do 1300 l/h a tlakom do 210 bar, ale možno ho použiť aj pre mobilné stroje. Inštalácia na vysokotlakovej strane vysokotlakového stroja je rýchla a jednoduchá. Ohrievač vody má vykurovací výkon 42 kW a spotrebúva elektrickú energiu len vtedy, keď je potrebná teplá voda. Vďaka tomu je mimoriadne šetrný k životnému prostrediu, pretože na rozdiel od olejových alebo plynových horákov nevznikajú žiadne výfukové plyny. Navyše nemá otvorený oheň, vďaka čomu je ideálny na použitie na miestach, kde nie sú povolené horáky. Pri prietoku vody 13 l/min (800 l/h) sa teplota vody zvýši o 45 °C. Maximálna dosiahnuteľná teplota je 95 °C s teplotou prívodu vody 50 °C. Stroj je ľahko ovládateľný a obzvlášť robustný, pretože rám a kryt, ako aj elektrická vykurovacia špirála sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Vlastnosti a výhody
Vysoký elektrický vykurovací výkon 42 kWHorúca voda je k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd. Konštantná pracovná teplota je 60 °C pri prietoku vody 800 l/h a vstupnej teplote 15 °C.
Vysoká flexibilitaVhodné pre stacionárne a mobilné vysokotlakové čističe s prietokom do 1300 l/h a tlakom 210 bar. Elektrický ohrievač vody je inštalovaný na vysokotlakovej strane vysokotlakového čističa a ohrieva len vtedy, keď je potrebná teplá voda. Ohrievač vody je možné použiť v exteriéri aj interiéri.
Ekologické a užívateľsky prívetivéOhrievač vody funguje výlučne elektricky a nespotrebováva konvenčnú energiu, ako je nafta alebo plyn. Voda sa v stroji ohrieva elektricky, čo znamená, že na rozdiel od olejových alebo plynových horákov nevznikajú žiadne výfukové plyny. Žiadny otvorený oheň, vďaka čomu je vhodný na použitie všade tam, kde je ťažké alebo zakázané vypúšťať výfukové plyny z horáka.
Maximálna energetická efektivita
- Vysoká energetická účinnosť, keďže – na rozdiel od nízkotlakových kotlov – nie je potrebné skladovať horúcu vodu.
- Ohrieva sa len vtedy, keď je potrebná teplá voda.
- Jednoduchá inštalácia typu plug-and-play a jednoduché ovládanie.
Maximálna bezpečnosť a jednoduchá obsluha
- Obsahuje prietokový spínač na ochranu pred chodom nasucho.
- S bezpečnostným termostatom na zamedzenie tvorby pár.
- Požadovanú teplotu vody je možné nastaviť pomocou regulátora teploty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400 - 400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok (l/h)
|max. 1300
|Pracovný tlak (bar)
|max. 210
|Príkon (A)
|61
|Vykurovací výkon (kW)
|42
|Prítok vody
|3/8″
|Zaistenie (A)
|63
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 70
|Pracovná teplota (°C)
|max. 95
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|33,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|36,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|630 x 500 x 160
Výbava
- Ochrana proti chodu nasucho
- Nastavenie teploty
- Bezpečnostný termostat
- Rám a kryt: nehrdzavejúca oceľ
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Elektrický generátor teplej vody pre prevádzku bez výfukových plynov v interiéri
- Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
- Vnútorné verejné priestory, kde je potrebná teplá voda
- Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
- Priemysel
- Poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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