Пар проти бруду: парова швабра Kärcher SC 1 Upright дозволяє легко очищати тверді покриття для підлоги, стійкі до вологи. При ретельному очищенні парою знищується 99,99% вірусів¹⁾ і побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Після увімкнення апарат готовий до роботи за 30 секунд. Бачок для води легко знімається для поповнення. Довговічність апарата забезпечується автоматичним видаленням солей жорсткості завдяки вбудованому картриджу для захисту від накипу. Заміна серветок для підлоги відбувається просто і безконтактно: серветки кріпляться до насадки липучкою, що дозволяє легко змінювати їх, просто наступивши на язичок і піднявши насадку. Компактний і легкий апарат зручно "паркувати" у вертикальному положенні.