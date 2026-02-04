Парова швабра SC 1 Upright
Парова швабра Kärcher SC 1 Upright - легка та компактна модель початкового рівня з вертикальною конструкцією. Вона готова до використання за 30 секунд і забезпечує ефективне глибоке очищення парою.
Пар проти бруду: парова швабра Kärcher SC 1 Upright дозволяє легко очищати тверді покриття для підлоги, стійкі до вологи. При ретельному очищенні парою знищується 99,99% вірусів¹⁾ і побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Після увімкнення апарат готовий до роботи за 30 секунд. Бачок для води легко знімається для поповнення. Довговічність апарата забезпечується автоматичним видаленням солей жорсткості завдяки вбудованому картриджу для захисту від накипу. Заміна серветок для підлоги відбувається просто і безконтактно: серветки кріпляться до насадки липучкою, що дозволяє легко змінювати їх, просто наступивши на язичок і піднявши насадку. Компактний і легкий апарат зручно "паркувати" у вертикальному положенні.
Особливості та переваги
Вузький корпус і шарнірне кріплення щіткової головки
- Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Робота без перерв і захист від накипу
- Високоефективний картридж для захисту від накипу автоматично очищує воду, що заливається, від солей кальцію.
- Зйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи.
Швидкий нагрів
- Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,9% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|30
|Потужність нагрівача (Вт)
|1300
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,2
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,076
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,16
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка для чищення підлоги EasyFix Large: 2 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix Large
Оснащення
- Запобіжний клапан
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
Відео
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Підлоги з твердим покриттям.
