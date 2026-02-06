КМ 130/300 R Classic індустріально-промислова підмітальна машина призначена для експлуатації у важких умовах на будівництві, на підприємствах металообробної промисловості та інших галузях з інтенсивним утворенням бруду і відходів. Надійна підмітальна машина з сидінням для оператора, зручно і легко управляється за допомогою важелів. Бункер - контейнер спорожняється від сміття за допомогою гідравлічного підйомника. Величезний контейнер 300 л, дозволяє працювати довго і без зупинок. Машина розроблена для інтенсивної експлуатації в найважчих умовах завдяки міцній сталевій рамі з захистом від корозії. Гідравлічний привід на задні колеса забезпечує хорошу маневреність навіть в обмеженому просторі. Іншою особливістю є гнучка система притиску щітки, яка гарантує оптимальний результат підмітання на різних підлогових покриттях, при зниженні зносу щіток. Всі деталі легко доступні для технічного обслуговування і ремонту. Стандартні цільні гумові шини дозволяють працювати без зупинок на всіх типах грунту.