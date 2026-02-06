Підмітальна машина KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 RD Classic підмітально-всмоктувальна машина з кишеньковим фільтром з великою фільтруючою площею, надійною суцільнометалевою рамою, гідравлічним приводом на задні колеса, гнучким притиском щітки. Характеризується простотою в експлуатації.

КМ 130/300 R Classic індустріально-промислова підмітальна машина призначена для експлуатації у важких умовах на будівництві, на підприємствах металообробної промисловості та інших галузях з інтенсивним утворенням бруду і відходів. Надійна підмітальна машина з сидінням для оператора, зручно і легко управляється за допомогою важелів. Бункер - контейнер спорожняється від сміття за допомогою гідравлічного підйомника. Величезний контейнер 300 л, дозволяє працювати довго і без зупинок. Машина розроблена для інтенсивної експлуатації в найважчих умовах завдяки міцній сталевій рамі з захистом від корозії. Гідравлічний привід на задні колеса забезпечує хорошу маневреність навіть в обмеженому просторі. Іншою особливістю є гнучка система притиску щітки, яка гарантує оптимальний результат підмітання на різних підлогових покриттях, при зниженні зносу щіток. Всі деталі легко доступні для технічного обслуговування і ремонту. Стандартні цільні гумові шини дозволяють працювати без зупинок на всіх типах грунту.

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 130/300 R D Classic: Гідравлічний привід на задні колеса
Гідравлічний привід на задні колеса
Хороша маневреність і керованість навіть в умовах обмеженого простору. Працює навіть на ріжучих поверхнях, не викликаючи прокол шин. Надійне, просте і інтуїтивно зрозуміле управління для зручності експлуатації.
Підмітальна машина KM 130/300 R D Classic: Великий кишеньковий фільтр з пристроєм віброочистки
Великий кишеньковий фільтр з пристроєм віброочистки
Велика площа фільтра, що запобігає пилоутворенню Очищення за допомогою вібро-мотора
Підмітальна машина KM 130/300 R D Classic: Міцна сталева рама шасі з захистом від корозії.
Міцна сталева рама шасі з захистом від корозії.
Може використовуватися в жорстких робочих умовах. Довговічна машина і комплектуючі
Простота в обслуговуванні
  • Прості і випробувані технічні рішення: гідравлічний привід і електрообладнання замість електроніки.
  • Простий доступ до всіх технічних компонентів
Гідравлічне розвантаження бункера
  • Сміття висипається безпечно, легко і не стикаючись з ним.
  • Підйом контейнера без зусиль до 1,52 м.
Принцип замітання
  • Ефективний збір дрібного і крупного сміття.
  • Прибирання не супроводжується підйомом пилу.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Дизель
Привід ходової частини 4-тактний двигун
Виробник двигуна Yanmar
Потужність приводу (кВт) 15,8
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 13000
Робоча ширина (мм) 1000
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 1300
Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм) 1550
Бункер (л) 300
Допустимий кут підйому (%) 18
Робоча швидкість (км/год) 10
Площа поверхні фільтра (м²) 7,8
Вага (з аксесуарами) (кг) 923
Робоча маса (кг) 923
Вага (з упаковкою) (кг) 923
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 2040 x 1330 x 1430

Комплектація

  • Кишеньковий фільтр
  • Колеса (твердий каучук)

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Регульована циліндрична щітка
  • Рульовий механізм із підсилювачем
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Принцип замітання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Гідравлічне розвантаження бункера
  • Використання на відкритому повітрі
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
Підмітальна машина KM 130/300 R D Classic

Відео

Області застосування
  • Заводи з виробництва будівельних матеріалів
  • Металоливарні заводи
  • Металообробні підприємства
  • Складські приміщення
  • Будівельні майданчики
  • Заводи чорної металургії
  • Підприємства важкої промисловості
Аксесуари
