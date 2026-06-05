Великий 50-літровий контейнер, у поєднанні з регульованою ручкою та зливним шлангом, робить NT 50/1 Tact Te H ACD ідеальним рішенням для безпечного збору небезпечного та канцерогенного пилу, особливо в промислових умовах. Пилосос протестований і схвалений для роботи з усіма видами пилу класу H, включно з азбестом, надійно захищаючи користувачів і довкілля. Пилосос також сертифікований за стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, для збору горючого пилу. Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA забезпечує безпечне збирання небезпечного пилу в захисний фільтр-мішок або PE-мішок для утилізації, тоді як великі обсяги менш небезпечного пилу можна збирати безпосередньо в контейнер. Система автоматичного очищення фільтра Tact підтримує стабільно високу потужність всмоктування. Інтегрована розетка для електроінструментів з функцією автоматичного запуску та повна антистатична система з провідними аксесуарами доповнюють професійну комплектацію пилососа.