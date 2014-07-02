Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла). Мощная струя в сочетании с абразивным средством и высоким давлением уберут без труда ржавчину, краску и накипь.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,97
Совместимая техника
Принадлежности
Запчасти для Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)
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