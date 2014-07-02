Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)

З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменю високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубці замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.

З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменю високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубці замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 3,97
Аксесуари
Запчастини для Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)

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