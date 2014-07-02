Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)
З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменю високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубці замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.
З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменю високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубці замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,97
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.