Апарат високого тиску HD 9/25 G Classic

HD 9/25 G Classic найбільш потужний апарат високого тиску без підігріву води в серії апаратів Classic з двигуном внутрішнього згоряння. Він відрізняється можливістю автономної роботи без підключення до джерела живлення і робочим тиском до 250 бар

Завдяки робочому тиску до 250 бар, потоку води 900л на годину і міцному насосу з кривошипно-шатунним механізмом апарат високого тиску без підігріву води HD 9/25 G Classic з легкістю впорається навіть з дуже складними завданнями очищення. Завдяки потужному бензиновому двигуну EU STAGE V, який виключає необхідність в зовнішньому джерелі живлення, міцній сталевої рамі і стійкими до проколів колесам, HD 9/25 G Classic підходить для важких умов експлуатації на будівельних майданчиках, виробничих ділянках, в комунальному господарстві або в сфері обслуговування будівель. Ергономічна ручка і дуже компактні розміри, а також місце для зберігання аксессуарів, наприклад, шланга високого тиску і струменевої трубки, роблять апарат зручним у використанні і транспортуванні в автомобілі. Важливі компоненти машини легко доступні для обслуговування і надійно захищені термо- і запобіжними клапанами, а також великим водяним фільтром на вході.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 9/25 G Classic: Незалежність
Незалежність
Дозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Апарат високого тиску HD 9/25 G Classic: Висока мобільність
Висока мобільність
Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі. Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.
Апарат високого тиску HD 9/25 G Classic: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр. Насос з керамічними поршнями.
Відсік для зберігання аксесуарів
  • Гак для підвішування шлангу та тримачі для аксесуарів спрощують зберігання та транспортування.
  • Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 900
Робочий тиск (бар/МПа) 250 / 25
Макс. тиск (бар/МПа) 300 / 30
Підведення води 3/4″
Тип приводу Бензин
Тип двигуна G390FA
Кількість одночасних користувачів 1
Мобільність Високий
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 56,76
Вага (з упаковкою) (кг) 64,8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 878 x 538 x 702

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Потужне сопло
  • Фільтр для води

Оснащення

  • Захисна рама (Cage)
  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 9/25 G Classic

Відгуки та рейтинг
