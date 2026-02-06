Завдяки робочому тиску до 250 бар, потоку води 900л на годину і міцному насосу з кривошипно-шатунним механізмом апарат високого тиску без підігріву води HD 9/25 G Classic з легкістю впорається навіть з дуже складними завданнями очищення. Завдяки потужному бензиновому двигуну EU STAGE V, який виключає необхідність в зовнішньому джерелі живлення, міцній сталевої рамі і стійкими до проколів колесам, HD 9/25 G Classic підходить для важких умов експлуатації на будівельних майданчиках, виробничих ділянках, в комунальному господарстві або в сфері обслуговування будівель. Ергономічна ручка і дуже компактні розміри, а також місце для зберігання аксессуарів, наприклад, шланга високого тиску і струменевої трубки, роблять апарат зручним у використанні і транспортуванні в автомобілі. Важливі компоненти машини легко доступні для обслуговування і надійно захищені термо- і запобіжними клапанами, а також великим водяним фільтром на вході.