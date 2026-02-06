Апарат високого тиску HD 9/25 G Classic
HD 9/25 G Classic найбільш потужний апарат високого тиску без підігріву води в серії апаратів Classic з двигуном внутрішнього згоряння. Він відрізняється можливістю автономної роботи без підключення до джерела живлення і робочим тиском до 250 бар
Завдяки робочому тиску до 250 бар, потоку води 900л на годину і міцному насосу з кривошипно-шатунним механізмом апарат високого тиску без підігріву води HD 9/25 G Classic з легкістю впорається навіть з дуже складними завданнями очищення. Завдяки потужному бензиновому двигуну EU STAGE V, який виключає необхідність в зовнішньому джерелі живлення, міцній сталевої рамі і стійкими до проколів колесам, HD 9/25 G Classic підходить для важких умов експлуатації на будівельних майданчиках, виробничих ділянках, в комунальному господарстві або в сфері обслуговування будівель. Ергономічна ручка і дуже компактні розміри, а також місце для зберігання аксессуарів, наприклад, шланга високого тиску і струменевої трубки, роблять апарат зручним у використанні і транспортуванні в автомобілі. Важливі компоненти машини легко доступні для обслуговування і надійно захищені термо- і запобіжними клапанами, а також великим водяним фільтром на вході.
Особливості та переваги
НезалежністьДозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Висока мобільністьСтійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі. Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.
Міцний і довговічнийМіцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр. Насос з керамічними поршнями.
Відсік для зберігання аксесуарів
- Гак для підвішування шлангу та тримачі для аксесуарів спрощують зберігання та транспортування.
- Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|900
|Робочий тиск (бар/МПа)
|250 / 25
|Макс. тиск (бар/МПа)
|300 / 30
|Підведення води
|3/4″
|Тип приводу
|Бензин
|Тип двигуна
|G390FA
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|Високий
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|56,76
|Вага (з упаковкою) (кг)
|64,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Потужне сопло
- Фільтр для води
Оснащення
- Захисна рама (Cage)
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 9/25 G Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.