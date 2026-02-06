Апарат високого тиску HD 9/20-4 Classic
Надійний та легкий в управлінні професійний апарат високого тиску HD 9/20-4 Classic для застосування в багатьох цільових групах (Автомотів, Клінінг, промисловість і т.д.). У цьому апараті об'єднані воєдино неперевершена надійність, простота і легкість в обслуговуванні. Клієнт гідно оцінить такі речі як: Довговічність - Усі деталі розраховані на безперервну роботу. (Надійний кривошипно-шатунний насос високого тиску, великий водний фільтр на впуску, для затримки абразивних частинок); Простота у використанні - Всі деталі мають відмінний доступ для обслуговування, простий тумблер ВКЛ. / ВИКЛ.; Мобільність - Компактні розміри і відносно невелика вага; Зручність зберігання - місце для зберігання повного комплекту аксесуарів; Ефективність - Скорочення час очищення підвищує рентабельність; Сервіс - Легкий доступ до всіх робочих вузлів. Апарат високого тиску HD Classic оснащений особливо потужнимі надійним насосом з кривошипно-шатунним механізмом і керамічними поршнями.
Особливості та переваги
Міцний і довговічнийВеликий кривошипно-шатунний механізм з надійними підшипниками Керамічні поршні зі зниженим зносом Ущільнюючі сальники забезпечують високу продуктивність і збільшений час роботи
Особливо зручний в обслуговуванніШироко відкривається кришка апарату забезпечує легкий доступ до всіх обслуговуються деталей. Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса. Інтегроване місце зберігання сопла.
Покращена ефективність очищенняЗапатентовані Керхер потужні віялові сопла: ударний тиск до 40% більше, ніж у звичайного сопла. Велика зона охоплення і ефективне видалення бруду.
Першокласна мобільність
- Великі колеса та ергономічна ручка гарантують відмінну маневреність і легке керування.
- Складна рукоятка забезпечує економію місця під час зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|520 - 900
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|70 - 200 / 7 - 20
|Макс. тиск (бар)
|240
|Споживана потужність (кВт)
|6,9
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|56
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|709 x 469 x 1000
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 600 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Система захисту від перекручування шлангу (AVS)
- Автоматична система скидання тиску
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення майстерні.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення басейнів.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 9/20-4 Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.