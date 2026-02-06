Надійний та легкий в управлінні професійний апарат високого тиску HD 9/20-4 Classic для застосування в багатьох цільових групах (Автомотів, Клінінг, промисловість і т.д.). У цьому апараті об'єднані воєдино неперевершена надійність, простота і легкість в обслуговуванні. Клієнт гідно оцінить такі речі як: Довговічність - Усі деталі розраховані на безперервну роботу. (Надійний кривошипно-шатунний насос високого тиску, великий водний фільтр на впуску, для затримки абразивних частинок); Простота у використанні - Всі деталі мають відмінний доступ для обслуговування, простий тумблер ВКЛ. / ВИКЛ.; Мобільність - Компактні розміри і відносно невелика вага; Зручність зберігання - місце для зберігання повного комплекту аксесуарів; Ефективність - Скорочення час очищення підвищує рентабельність; Сервіс - Легкий доступ до всіх робочих вузлів. Апарат високого тиску HD Classic оснащений особливо потужнимі надійним насосом з кривошипно-шатунним механізмом і керамічними поршнями.