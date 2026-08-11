Плечевой ремень
Удобное решение для продолжительной работы без переутомления: эргономичный плечевой ремень, совместимый со многими аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher.
Эргономичный плечевой ремень обеспечивает продолжительное выполнение работ с различными аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher без переутомления пользователя. Он совместим с удалителями сорняков WRE 4 Battery, WRE 18-55, воздуходувками BLV 36-240, BLV 18-200 и другими инструментами.
Особенности и преимущества
Прорезиненная плечевая накладка
- Обеспечивает максимальный комфорт.
Регулировка ремня по длине
- Для подгонки ремня под рост пользователя.
Предохранитель
- При приложении к инструменту чрезмерного усилия замок самопроизвольно раскрывается.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,234
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 60 x 50