Плечовий ремінь
Зручне рішення для тривалої роботи без перевтоми: ергономічний плечовий ремінь, сумісний з багатьма акумуляторними садовими інструментами Kärcher.
Ергономічний плечовий ремінь забезпечує тривале виконання робіт з різними акумуляторними садовими інструментами Kärcher без перевтоми користувача. Він сумісний з апаратом для видалення бур'янів WRE 4 Battery, WRE 18-55, воздуходувками BLV 36-240, BLV 18-200 та іншими інструментами.
Особливості та переваги
Прогумована плечова накладка
- Забезпечує максимальний комфорт.
Регулювання ременя по довжині
- Для підгонки ременя під зріст користувача.
Запобіжник
- При застосуванні до інструменту надмірного зусилля замок мимовільно розкривається.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,234
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 60 x 50