Плечовий ремінь

Зручне рішення для тривалої роботи без перевтоми: ергономічний плечовий ремінь, сумісний з багатьма акумуляторними садовими інструментами Kärcher.

Ергономічний плечовий ремінь забезпечує тривале виконання робіт з різними акумуляторними садовими інструментами Kärcher без перевтоми користувача. Він сумісний з апаратом для видалення бур'янів WRE 4 Battery, WRE 18-55, воздуходувками BLV 36-240, BLV 18-200 та іншими інструментами.

Особливості та переваги
Прогумована плечова накладка
  • Забезпечує максимальний комфорт.
Регулювання ременя по довжині
  • Для підгонки ременя під зріст користувача.
Запобіжник
  • При застосуванні до інструменту надмірного зусилля замок мимовільно розкривається.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,18
Вага (з упаковкою) (кг) 0,234
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 240 x 60 x 50