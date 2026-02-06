Інноваційний акумуляторний пристрій для видалення бур'янів WRE 18-55 робить можливим інноваційне та безпечне видалення бур'янів. У поєднанні з потужним двигуном і високою швидкістю обертання щітки, регульована щіткова головка з високоефективними нейлоновими щетинками дозволяє легко видаляти сухий мох і бур'яни з твердих поверхонь. При цьому нова система кріплення дозволяє легко і швидко замінювати зношені щетинки без застосування інструментів. Ергономічна конструкція пристрою забезпечує зручну роботу в вертикальній позі без виснажливих нахилів. Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки апарату.