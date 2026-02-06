Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів WRE 18-55

Рішення для видалення бур'янів і моху з твердих поверхонь: акумуляторний пристрій для видалення бур'янів WRE 18-55 з інноваційної щітковою головкою, зручною додатковою рукояткою і можливістю заміни зношених щетинок без застосування інструментів.

Інноваційний акумуляторний пристрій для видалення бур'янів WRE 18-55 робить можливим інноваційне та безпечне видалення бур'янів. У поєднанні з потужним двигуном і високою швидкістю обертання щітки, регульована щіткова головка з високоефективними нейлоновими щетинками дозволяє легко видаляти сухий мох і бур'яни з твердих поверхонь. При цьому нова система кріплення дозволяє легко і швидко замінювати зношені щетинки без застосування інструментів. Ергономічна конструкція пристрою забезпечує зручну роботу в вертикальній позі без виснажливих нахилів. Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки апарату.

Особливості та переваги
Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів WRE 18-55: Інноваційна нейлонова щітка
Інноваційна нейлонова щітка
Спеціально вирівняні нейлонові щетинки і висока швидкість обертання щітки для поверхневого видалення сухого моху і бур'янів.
Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів WRE 18-55: Додаткова рукоятка
Додаткова рукоятка
Поворот кріплення в секторі 360 ° забезпечує роботу в оптимальному положенні без зусиль.
Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів WRE 18-55: Заміна щетини без інструментів
Заміна щетини без інструментів
Для легкої заміни зношених щетинок
Поворотна очисна головка
  • Кути можуть бути індивідуально відрегульовані, щоб відповідати різним ситуаціям очищення і людям будь-якого зросту.
Алюмінієва телескопічна ручка
  • Забезпечує вертикальне робоче положення, навіть для людей різного зросту.
Ергономічна рукоятка
  • Зручне робоче положення, яке полегшує навантаження на вашу спину.
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
  • Для простого зберігання
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Гарантія максимальної мобільності і гнучкості.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Частота обертання щітки (об/хв) 2300 - 2800
Діаметр щітки (мм) 180
Матеріал щетини Нейлон
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) прим. 15 (2,5 А·год) / прим. 30 (5,0 А·год)
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 2,85
Вага (з упаковкою) (кг) 4,165
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1320 x 230 x 380

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Щетина: 2 шт.

Оснащення

  • Захист від бризок
  • Можливість "паркування"
  • Алюмінієва телескопічна ручка
  • Гачок для зберігання
  • Запобіжник
Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів WRE 18-55
Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів WRE 18-55

Відео

Області застосування
  • Мох
  • Бур'яни
  • Камінь
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для WRE 18-55

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.