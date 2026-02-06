Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів WRE 18-55
Рішення для видалення бур'янів і моху з твердих поверхонь: акумуляторний пристрій для видалення бур'янів WRE 18-55 з інноваційної щітковою головкою, зручною додатковою рукояткою і можливістю заміни зношених щетинок без застосування інструментів.
Інноваційний акумуляторний пристрій для видалення бур'янів WRE 18-55 робить можливим інноваційне та безпечне видалення бур'янів. У поєднанні з потужним двигуном і високою швидкістю обертання щітки, регульована щіткова головка з високоефективними нейлоновими щетинками дозволяє легко видаляти сухий мох і бур'яни з твердих поверхонь. При цьому нова система кріплення дозволяє легко і швидко замінювати зношені щетинки без застосування інструментів. Ергономічна конструкція пристрою забезпечує зручну роботу в вертикальній позі без виснажливих нахилів. Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки апарату.
Особливості та переваги
Інноваційна нейлонова щіткаСпеціально вирівняні нейлонові щетинки і висока швидкість обертання щітки для поверхневого видалення сухого моху і бур'янів.
Додаткова рукояткаПоворот кріплення в секторі 360 ° забезпечує роботу в оптимальному положенні без зусиль.
Заміна щетини без інструментівДля легкої заміни зношених щетинок
Поворотна очисна головка
- Кути можуть бути індивідуально відрегульовані, щоб відповідати різним ситуаціям очищення і людям будь-якого зросту.
Алюмінієва телескопічна ручка
- Забезпечує вертикальне робоче положення, навіть для людей різного зросту.
Ергономічна рукоятка
- Зручне робоче положення, яке полегшує навантаження на вашу спину.
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
- Для простого зберігання
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Гарантія максимальної мобільності і гнучкості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Частота обертання щітки (об/хв)
|2300 - 2800
|Діаметр щітки (мм)
|180
|Матеріал щетини
|Нейлон
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 15 (2,5 А·год) / прим. 30 (5,0 А·год)
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,85
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,165
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1320 x 230 x 380
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Щетина: 2 шт.
Оснащення
- Захист від бризок
- Можливість "паркування"
- Алюмінієва телескопічна ручка
- Гачок для зберігання
- Запобіжник
Області застосування
- Мох
- Бур'яни
- Камінь
