Аккумуляторные моющие пылесосы

Аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher — свобода движений и безупречная чистота в вашем доме. Забудьте о проводах и длительной уборке: одно устройство легко сочетает в себе пылесос, мытье и сушку пола. Всего несколько минут — и плитка, паркет или даже ковер снова сияют свежестью. Стильный дизайн, легкость в использовании и забота о гигиене делают аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher лучшим выбором для тех, кто ценит комфорт, время и безупречный результат каждый день.

0 продукт(а/ов)

FCV 4

FCV 3

Преимущества

Всасывание, мытье и сушка - легко и эффективно

3-в-1 Xtra!Clean

Технология 3-в-1 Xtra!Clean сочетает в себе мытье, всасывание и сушку в одном устройстве. Пол становится чистым и сухим за один проход, даже если это паркет, плитка или ковер. Вредные пятна и пролитые жидкости устраняются мгновенно, а на уборку уходит в два раза меньше времени. Практичное решение для тех, кто ценит идеальный результат без лишних хлопот

Hygienic!Spin: гигиеническая чистота

Hygienic!Spin

Система Hygienic!Spin обеспечивает гигиеническую чистоту с подтвержденным эффектом: до 99% бактерий удаляются благодаря роликам, вращающимся со скоростью до 500 об/мин. Две отдельные емкости гарантируют, что для мытья используется только чистая вода, а грязная собирается отдельно. Результат — сияющий пол без разводов и безопасная чистота для всей семьи.

**По результатам тестов независимой лаборатории.

Dynamic!Control — умный датчик загрязнений

Dynamic!Control

Интеллектуальная система Dynamic!Control автоматически определяет уровень загрязнения и подбирает оптимальную мощность всасывания и подачи воды. Никаких лишних настроек — только идеальная чистота на любой поверхности.

Подходит для всех типов покрытий — даже для ковров

Подходит для всех типов покрытий

От чувствительного паркета до плитки и даже ковров — аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher справляются с любым покрытием. Они легко удаляют въевшиеся пятна и большие объемы жидкости, оставляя пол безупречно чистым и свежим.

FCV 4: Advanced!Power - максимальная производительность очистки

Advanced!Power

В режиме Advanced!Power аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher обеспечивают до 100% больше мощности всасывания и на 20% более интенсивную подачу воды. Благодаря этому легко устраняются даже засохшие пятна и сложные загрязнения. Пол высыхает почти мгновенно, поэтому по нему можно ходить сразу после уборки.

Smart Stair!Assist — интеллектуальный режим для уборки лестниц

Smart Stair!Assist

Функция Smart Stair!Assist в модели Kärcher FCV 4 специально создана для удобной уборки лестниц и труднодоступных участков. Беспроводной моющий пылесос эффективно работает даже под углом 90°, что позволяет тщательно очищать места, где другие приборы бессильны. Это удобное решение именно для уборки лестниц.

System!Clean — автоматическая система самоочистки

System!Clean

Функция System!Clean с частотой вращения роликов до 550 об/мин обеспечивает быструю и гигиеничную очистку без контакта с грязью. Компактная станция для хранения не только экономит место в доме, но и позволяет удобно заряжать аккумулятор и держать аксессуары под рукой.

Pure!Roll — гигиенично и экологично

Pure!Roll

Ролик FCV 4 Pure!Roll легко очищается в стиральной машине при 60 °C. Благодаря этому он надолго сохраняет гигиеническую свежесть и высокую эффективность. Ответственное решение для пользователей, стремящихся к чистоте и экологичности.

Система фильтрации Duo!Pure — чистый воздух и стабильная работа

Duo!Pure

В беспроводных моющих пылесосах Kärcher используется эффективная многоступенчатая система фильтрации. Она задерживает микроскопические частицы пыли, защищает мотор от влаги и поддерживает стабильную работу прибора. Результат — свежий и чистый воздух в вашем доме.

Двигатель BLDC — мощный, тихий и надёжный

Двигатель BLDC

Модель Kärcher FCV 4 оснащена современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим надежную работу на протяжении многих лет. Он потребляет меньше энергии и работает практически бесшумно, что особенно удобно для регулярного использования дома.

Эффективный аккумулятор Comfort!Cell Li-Ion

Аккумулятор Comfort!Cell Li-Ion

Беспроводные пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher обеспечивают до 45 минут автономной работы благодаря литий-ионному аккумулятору. Этого времени достаточно для тщательной уборки даже больших площадей. Благодаря возможности замены аккумулятора во время сервисного обслуживания техника служит дольше и остается максимально надежной.

Часто задаваемые вопросы

Аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher оснащены мощными литий-ионными аккумуляторами. Модель FCV 3 работает до 30 минут, а FCV 4 — до 45 минут от одной зарядки. Этого времени достаточно для уборки даже больших квартир или домов. Благодаря формату без проводов уборка проходит свободно и без привязки к розетке.

Да, конструкция пылесосов Kärcher полностью защищает электронику. Благодаря системе с двумя баками — для чистой и грязной воды — жидкость не попадает в мотор. Это гарантирует надёжность техники и её долгий срок службы даже при регулярной влажной уборке.

Уход за аккумуляторными моющими пылесосами Kärcher максимально прост. Контейнер для мусора и баки легко снимаются и моются, ролики Pure!Roll можно стирать в машинке при 60 °C, а система System!Clean позволяет быстро очищать ролики без контакта с грязью. Регулярное обслуживание продлевает срок службы устройства и поддерживает его эффективность на высоком уровне.

Популярные запросы на сайте

пылесосы со сменным мешкомручной пылесос для машиныручной беспроводной пылесосвертикальные моющие пылесосыциклонный пылесосбеспроводной пылесос