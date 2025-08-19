Аккумуляторные моющие пылесосы
Аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher — свобода движений и безупречная чистота в вашем доме. Забудьте о проводах и длительной уборке: одно устройство легко сочетает в себе пылесос, мытье и сушку пола. Всего несколько минут — и плитка, паркет или даже ковер снова сияют свежестью. Стильный дизайн, легкость в использовании и забота о гигиене делают аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher лучшим выбором для тех, кто ценит комфорт, время и безупречный результат каждый день.
FCV 4
FCV 3
Преимущества
3-в-1 Xtra!Clean
Технология 3-в-1 Xtra!Clean сочетает в себе мытье, всасывание и сушку в одном устройстве. Пол становится чистым и сухим за один проход, даже если это паркет, плитка или ковер. Вредные пятна и пролитые жидкости устраняются мгновенно, а на уборку уходит в два раза меньше времени. Практичное решение для тех, кто ценит идеальный результат без лишних хлопот
Hygienic!Spin
Система Hygienic!Spin обеспечивает гигиеническую чистоту с подтвержденным эффектом: до 99% бактерий удаляются благодаря роликам, вращающимся со скоростью до 500 об/мин. Две отдельные емкости гарантируют, что для мытья используется только чистая вода, а грязная собирается отдельно. Результат — сияющий пол без разводов и безопасная чистота для всей семьи.
**По результатам тестов независимой лаборатории.
Dynamic!Control
Интеллектуальная система Dynamic!Control автоматически определяет уровень загрязнения и подбирает оптимальную мощность всасывания и подачи воды. Никаких лишних настроек — только идеальная чистота на любой поверхности.
Подходит для всех типов покрытий
От чувствительного паркета до плитки и даже ковров — аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher справляются с любым покрытием. Они легко удаляют въевшиеся пятна и большие объемы жидкости, оставляя пол безупречно чистым и свежим.
Advanced!Power
В режиме Advanced!Power аккумуляторные моющие пылесосы Kärcher обеспечивают до 100% больше мощности всасывания и на 20% более интенсивную подачу воды. Благодаря этому легко устраняются даже засохшие пятна и сложные загрязнения. Пол высыхает почти мгновенно, поэтому по нему можно ходить сразу после уборки.
Smart Stair!Assist
Функция Smart Stair!Assist в модели Kärcher FCV 4 специально создана для удобной уборки лестниц и труднодоступных участков. Беспроводной моющий пылесос эффективно работает даже под углом 90°, что позволяет тщательно очищать места, где другие приборы бессильны. Это удобное решение именно для уборки лестниц.
System!Clean
Функция System!Clean с частотой вращения роликов до 550 об/мин обеспечивает быструю и гигиеничную очистку без контакта с грязью. Компактная станция для хранения не только экономит место в доме, но и позволяет удобно заряжать аккумулятор и держать аксессуары под рукой.
Pure!Roll
Ролик FCV 4 Pure!Roll легко очищается в стиральной машине при 60 °C. Благодаря этому он надолго сохраняет гигиеническую свежесть и высокую эффективность. Ответственное решение для пользователей, стремящихся к чистоте и экологичности.
Duo!Pure
В беспроводных моющих пылесосах Kärcher используется эффективная многоступенчатая система фильтрации. Она задерживает микроскопические частицы пыли, защищает мотор от влаги и поддерживает стабильную работу прибора. Результат — свежий и чистый воздух в вашем доме.
Двигатель BLDC
Модель Kärcher FCV 4 оснащена современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим надежную работу на протяжении многих лет. Он потребляет меньше энергии и работает практически бесшумно, что особенно удобно для регулярного использования дома.
Аккумулятор Comfort!Cell Li-Ion
Беспроводные пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher обеспечивают до 45 минут автономной работы благодаря литий-ионному аккумулятору. Этого времени достаточно для тщательной уборки даже больших площадей. Благодаря возможности замены аккумулятора во время сервисного обслуживания техника служит дольше и остается максимально надежной.
Часто задаваемые вопросы
Популярные запросы на сайте
пылесосы со сменным мешком, ручной пылесос для машины, ручной беспроводной пылесос, вертикальные моющие пылесосы, циклонный пылесос, беспроводной пылесос