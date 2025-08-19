Акумуляторні миючі пилососи

Акумуляторні миючі пилососи Kärcher — свобода рухів та бездоганна чистота у вашому домі. Забудьте про дроти та тривале прибирання: один пристрій легко поєднує пилосос, миття та сушку підлоги. Лише кілька хвилин — і плитка, паркет чи навіть килим знову сяють свіжістю. Стильний дизайн, легкість у використанні та турбота про гігієну роблять акумуляторні миючі пилососи Kärcher найкращим вибором для тих, хто цінує комфорт, час і бездоганний результат щодня.