Акумуляторні миючі пилососи
Акумуляторні миючі пилососи Kärcher — свобода рухів та бездоганна чистота у вашому домі. Забудьте про дроти та тривале прибирання: один пристрій легко поєднує пилосос, миття та сушку підлоги. Лише кілька хвилин — і плитка, паркет чи навіть килим знову сяють свіжістю. Стильний дизайн, легкість у використанні та турбота про гігієну роблять акумуляторні миючі пилососи Kärcher найкращим вибором для тих, хто цінує комфорт, час і бездоганний результат щодня.
FCV 4
FCV 3
Переваги
3-в-1 Xtra!Clean
Технологія 3-в-1 Xtra!Clean поєднує миття, всмоктування та сушіння в одному пристрої. Підлога стає чистою та сухою за один прохід, навіть якщо це паркет, плитка чи килим. В’їдливі плями та розлиті рідини усуваються миттєво, а на прибирання йде вдвічі менше часу. Практичне рішення для тих, хто цінує ідеальний результат без зайвих клопотів.
Hygienic!Spin
Система Hygienic!Spin забезпечує гігієнічну чистоту з підтвердженим ефектом: до 99% бактерій видаляються завдяки роликам, що обертаються зі швидкістю до 500 об/хв. Дві окремі ємності гарантують, що для миття використовується лише чиста вода, а брудна збирається окремо. Результат — сяюча підлога без розводів і безпечна чистота для всієї родини.
**За результатами тестів незалежної лабораторії.
Dynamic!Control
Інтелектуальна система Dynamic!Control автоматично визначає рівень забруднення та підбирає оптимальну потужність всмоктування й подачі води. Жодних зайвих налаштувань — лише ідеальна чистота на будь-якій поверхні.
Підходить для всіх типів підлог
Від чутливого паркету до плитки й навіть килимів — акумуляторні миючі пилососи Kärcher справляються з будь-яким покриттям. Вони легко видаляють в’їдливі плями й великі об’єми рідини, залишаючи підлогу бездоганно чистою та свіжою.
Advanced!Power
У режимі Advanced!Power акумуляторні миючі пилососи Kärcher забезпечують до 100% більше потужності всмоктування та на 20% інтенсивнішу подачу води. Завдяки цьому легко усуваються навіть засохлі плями та складні забруднення. Підлога висихає майже миттєво, тож по ній можна ходити відразу після прибирання.
Smart Stair!Assist
Функція Smart Stair!Assist у моделі Kärcher FCV 4 спеціально створена для зручного прибирання сходів і важкодоступних ділянок. Бездротовий миючий пилосос ефективно працює навіть під кутом 90°, що дозволяє ретельно очищати місця, де інші прилади безсилі. Це зручне рішення саме для прибирання сходів.
System!Clean
Функція System!Clean із частотою обертання роликів до 550 об/хв забезпечує швидке та гігієнічне очищення без контакту з брудом. Компактна станція для зберігання не лише економить місце у домі, а й дозволяє зручно заряджати акумулятор та тримати аксесуари під рукою.
Pure!Roll
Ролик FCV 4 Pure!Roll легко очищується в пральній машині при 60 °C. Завдяки цьому він надовго зберігає гігієнічну свіжість і високу ефективність. Відповідальне рішення для користувачів, які прагнуть чистоти та екологічності.
Duo!Pure
У бездротових миючих пилососах Kärcher використовується ефективна багатоступенева система фільтрації. Вона затримує мікроскопічні частинки пилу, захищає мотор від вологи й підтримує стабільну роботу приладу. Результат — свіже й чисте повітря у вашому домі.
Двигун BLDC
Модель Kärcher FCV 4 оснащена сучасним безщітковим двигуном, що забезпечує надійну роботу протягом багатьох років. Він споживає менше енергії та працює майже безшумно, що особливо зручно для регулярного використання вдома.
Акумулятор Comfort!Cell Li-Ion
Бездротові пилососи для сухого та вологого прибирання Kärcher забезпечують до 45 хвилин автономної роботи завдяки літій-іонному акумулятору. Цього часу достатньо для ретельного прибирання навіть великих площ. Завдяки можливості заміни акумулятора під час сервісного обслуговування техніка служить довше й залишається максимально надійною.
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