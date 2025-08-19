Акумуляторні миючі пилососи

Акумуляторні миючі пилососи Kärcher — свобода рухів та бездоганна чистота у вашому домі. Забудьте про дроти та тривале прибирання: один пристрій легко поєднує пилосос, миття та сушку підлоги. Лише кілька хвилин — і плитка, паркет чи навіть килим знову сяють свіжістю. Стильний дизайн, легкість у використанні та турбота про гігієну роблять акумуляторні миючі пилососи Kärcher найкращим вибором для тих, хто цінує комфорт, час і бездоганний результат щодня.

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FCV 4

FCV 3

Переваги

Всмоктування, миття й сушіння — легко та ефективно

3-в-1 Xtra!Clean

Технологія 3-в-1 Xtra!Clean поєднує миття, всмоктування та сушіння в одному пристрої. Підлога стає чистою та сухою за один прохід, навіть якщо це паркет, плитка чи килим. В’їдливі плями та розлиті рідини усуваються миттєво, а на прибирання йде вдвічі менше часу. Практичне рішення для тих, хто цінує ідеальний результат без зайвих клопотів.

Hygienic!Spin: гігієнічна чистота

Hygienic!Spin

Система Hygienic!Spin забезпечує гігієнічну чистоту з підтвердженим ефектом: до 99% бактерій видаляються завдяки роликам, що обертаються зі швидкістю до 500 об/хв. Дві окремі ємності гарантують, що для миття використовується лише чиста вода, а брудна збирається окремо. Результат — сяюча підлога без розводів і безпечна чистота для всієї родини.

**За результатами тестів незалежної лабораторії.

Dynamic!Control — розумний сенсор забруднення

Dynamic!Control

Інтелектуальна система Dynamic!Control автоматично визначає рівень забруднення та підбирає оптимальну потужність всмоктування й подачі води. Жодних зайвих налаштувань — лише ідеальна чистота на будь-якій поверхні.

Підходить для всіх типів підлог — навіть для килимів

Підходить для всіх типів підлог

Від чутливого паркету до плитки й навіть килимів — акумуляторні миючі пилососи Kärcher справляються з будь-яким покриттям. Вони легко видаляють в’їдливі плями й великі об’єми рідини, залишаючи підлогу бездоганно чистою та свіжою.

FCV 4: Advanced!Power – максимальна продуктивність очищення

Advanced!Power

У режимі Advanced!Power акумуляторні миючі пилососи Kärcher забезпечують до 100% більше потужності всмоктування та на 20% інтенсивнішу подачу води. Завдяки цьому легко усуваються навіть засохлі плями та складні забруднення. Підлога висихає майже миттєво, тож по ній можна ходити відразу після прибирання.

Smart Stair!Assist — розумний режим для прибирання сходів

Smart Stair!Assist

Функція Smart Stair!Assist у моделі Kärcher FCV 4 спеціально створена для зручного прибирання сходів і важкодоступних ділянок. Бездротовий миючий пилосос ефективно працює навіть під кутом 90°, що дозволяє ретельно очищати місця, де інші прилади безсилі. Це зручне рішення саме для прибирання сходів.

System!Clean - автоматична система самоочищення

System!Clean

Функція System!Clean із частотою обертання роликів до 550 об/хв забезпечує швидке та гігієнічне очищення без контакту з брудом. Компактна станція для зберігання не лише економить місце у домі, а й дозволяє зручно заряджати акумулятор та тримати аксесуари під рукою.

Pure!Roll — гігієнічно й екологічно

Pure!Roll

Ролик FCV 4 Pure!Roll легко очищується в пральній машині при 60 °C. Завдяки цьому він надовго зберігає гігієнічну свіжість і високу ефективність. Відповідальне рішення для користувачів, які прагнуть чистоти та екологічності.

Система фільтрації Duo!Pure — чисте повітря та стабільна продуктивність

Duo!Pure

У бездротових миючих пилососах Kärcher використовується ефективна багатоступенева система фільтрації. Вона затримує мікроскопічні частинки пилу, захищає мотор від вологи й підтримує стабільну роботу приладу. Результат — свіже й чисте повітря у вашому домі.

Двигун BLDC — потужний, тихий і довговічний

Двигун BLDC

Модель Kärcher FCV 4 оснащена сучасним безщітковим двигуном, що забезпечує надійну роботу протягом багатьох років. Він споживає менше енергії та працює майже безшумно, що особливо зручно для регулярного використання вдома.

Ефективний акумулятор Comfort!Cell Li-Ion

Акумулятор Comfort!Cell Li-Ion

Бездротові пилососи для сухого та вологого прибирання Kärcher забезпечують до 45 хвилин автономної роботи завдяки літій-іонному акумулятору. Цього часу достатньо для ретельного прибирання навіть великих площ. Завдяки можливості заміни акумулятора під час сервісного обслуговування техніка служить довше й залишається максимально надійною.

Поширені запитання

Акумуляторні миючі пилососи Kärcher оснащені потужними літій-іонними акумуляторами. Модель FCV 3 працює до 30 хвилин, а FCV 4 — до 45 хвилин від одного заряду. Цього часу достатньо для прибирання навіть великих квартир чи будинків. А завдяки мобільності бездротового формату ви прибираєте без прив’язки до розетки.

Так, конструкція пилососів Kärcher передбачає повний захист електроніки. Завдяки системі з двома баками — для чистої та брудної води — рідина не потрапляє до мотору. Це гарантує надійність техніки та її довговічність навіть під час регулярного вологого прибирання.

Догляд за акумуляторними миючими пилососами Kärcher максимально простий. Пилозбірник і баки легко знімаються та миються, ролики Pure!Roll можна прати в машинці при 60 °C, а система System!Clean дозволяє швидко очищувати ролики без контакту з брудом. Регулярне обслуговування подовжує термін служби пристрою та підтримує його ефективність на високому рівні.

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