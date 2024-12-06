Автомобільні пилососи

Автомобільні пилососи – це компактні та потужні пристрої, створені для швидкого та ефективного прибирання салону авто. Вони легко видаляють пил, крихти, шерсть та інші забруднення навіть із важкодоступних місць, забезпечуючи чистоту та комфорт у вашому автомобілі.

Автомобільний пилосос: ідеальне рішення для швидкого та якісного прибирання

Автомобільні пилососи стали незамінними пристроями для догляду за салоном авто, пропонуючи ефективне рішення для підтримки чистоти. Компактний автомобільний пилосос – це інноваційний гаджет, який дозволяє швидко і легко видаляти пил, крихти та інші забруднення навіть у важкодоступних місцях, зберігаючи бездоганний вигляд вашого автомобіля.

Компактність і зручність використання

Основною перевагою автомобільного пилососа є його компактні розміри. Завдяки невеликій вазі та ергономічному дизайну, він ідеально підходить для очищення вузьких і складних місць, таких як простір між сидіннями, килимки або панель приладів. Пилосос легко зберігати в багажнику або навіть у бардачку, що робить його зручним для регулярного використання.

Висока потужність і продуктивність

Незважаючи на невеликі розміри, автомобільні пилососи оснащені потужними двигунами, які забезпечують високу силу всмоктування. Це дозволяє ефективно видаляти пил, дрібні частинки бруду, шерсть домашніх тварин та алергени, які часто накопичуються в салоні автомобіля.

Акумуляторні моделі

Автомобільні пилососи Kärcher працюють від акумулятора, що робить їх незалежними від розетки та максимально мобільними. Ви можете використовувати їх будь-де – вдома, на парковці чи навіть під час подорожей. Завдяки довгому часу роботи від одного заряду, ці пилососи дозволяють легко підтримувати чистоту вашого авто.

Kärcher CVH 2

Kärcher CVH 2 – це ідеальний автомобільний пилосос для швидкого та ефективного прибирання салону. Завдяки своїй компактності та легкості, він легко видаляє пил, крихти, шерсть і волосся навіть у важкодоступних місцях.

Оснащений двоступеневою системою фільтрації, що складається з дрібнопористої сталевої сітки та HEPA-фільтра, цей пилосос гарантує чисте повітря після прибирання. Практичний контейнер для збору пилу та фільтр легко промиваються, забезпечуючи багаторазове використання.

Зручний у роботі завдяки відсутності дротів і можливості застосування у будь-якому місці, Kärcher CVH 2 стане незамінним помічником для підтримання чистоти в автомобілі.

  • Час роботи від 1 заряду - 10 хв
  • Літій-іонний акумулятор
  • Зарядний пристрій: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Щілинна насадка "2 в 1"
Kärcher CVH 2
Висока сила всмоктування Kärcher CVH 2

Kärcher CVH 3 Plus

Kärcher CVH 3 Plus – це потужний і компактний автомобільний пилосос, який виводить ефективність і зручність прибирання на новий рівень. Завдяки вдосконаленим характеристикам, він має низку переваг перед Kärcher CVH 2, роблячи його більш універсальним і практичним.

CVH 3 Plus має два режими потужності, дозволяючи обирати між максимальною силою всмоктування та тривалішим часом роботи. CVH 3 Plus може працювати до 20 хвилин у режимі малої потужності. CVH 3 Plus комплектується зарядною станцією з можливістю зберігання аксесуарів, що підвищує зручність використання.

  • Час роботи від 1 заряду - від 10 хв до 20 хв (у режимі малої потужності)
  • Літій-іонний акумулятор
  • Два режими потужності
  • Зарядний пристрій: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Базова станція з функцією заряду
  • Щілинна насадка "2 в 1"
Kärcher CVH 3 Plus
Kärcher CVH 3 Plus

Kärcher CVH 2-4

Kärcher CVH 2-4 – це мобільний і компактний акумуляторний ручний пилосос, який завжди готовий до роботи. Його ергономічний дизайн і змінний акумулятор Battery Power 4 В роблять пристрій надзвичайно гнучким і зручним для використання в будь-яких умовах.

Використання змінного акумулятора платформи 4 В робить CVH 2-4 більш універсальним і придатним для інтеграції в екосистему акумуляторних пристроїв Kärcher, що недоступно для CVH 2 і CVH 3 Plus.

CVH 2-4 є найбільш легким серед трьох моделей (0,59 кг), що полегшує його використання, особливо при тривалих прибираннях.

  • Час роботи від 1 заряду - 10 хв
  • Змінний літій-іонний акумулятор 4 В (не входить в комплектацію)
  • Зарядний пристрій: не входить в комплектацію
  • Щілинна насадка "2 в 1"
Kärcher CVH 2-4
Kärcher CVH 2-4

Переваги автомобільних пилососів Kärcher CVH

  • Компактність і легкість
    Усі пилососи серії CVH мають компактний дизайн і невелику вагу, що робить їх зручними для використання в будь-яких умовах – вдома, в офісі або в автомобілі.
  • Акумуляторне живлення
    Завдяки живленню від акумулятора, моделі CVH забезпечують мобільність і свободу пересування без прив’язки до розетки.
  • Двоступенева система фільтрації
    Всі пилососи оснащені ефективною системою фільтрації, яка поєднує сталеву сітку для затримання великих частинок і HEPA-фільтр для очищення повітря від пилу та алергенів.
  • Простота догляду
    Фільтри і контейнер для пилу легко знімаються і промиваються, що забезпечує довговічність використання і гігієнічність.
  • Висока ефективність прибирання
    Оптимальна сила всмоктування дозволяє швидко і ефективно прибирати пил, крихти, шерсть та інші забруднення.
  • Практичні аксесуари
    В комплекті з усіма моделями передбачені аксесуари (наприклад, щілинні насадки), що дозволяють очищати важкодоступні місця і чутливі поверхні.
Kärcher handheld vacuum cleaner

Ефективна система фільтрації

Двоступенева система фільтрації: система складається з попереднього фільтра із дрібнопористої металевої сітки, що ефективно затримує великі частинки пилу, та фільтра НЕРА 12, сертифікованого за стандартом EN 1822:1998. Завдяки цьому повітря, яке виходить із пилососа, залишається чистим, свіжим і безпечним.

Чому варто купити автомобільний пилосос?

Купівля автомобільного пилососа – це розумне рішення для тих, хто прагне підтримувати чистоту і порядок у своєму авто або вдома. Автомобільний пилосос – це компактний, потужний і багатофункціональний пристрій, який забезпечує швидке та ефективне прибирання.

Його компактні розміри дозволяють легко очищати важкодоступні місця, такі як простори між сидіннями автомобіля, або прибирати крихти з кухонного столу чи пил із меблів. Завдяки високій потужності, автомобільний пилосос справляється навіть із найбільш забрудненими зонами.

Інвестуючи в якісний автомобільний пилосос, ви отримуєте багаторічний комфорт та ефективність. Його ціна повністю виправдовується універсальністю використання та економією часу на прибирання. Купити автомобільний пилосос – це крок до ідеальної чистоти у вашому домі та авто!

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Поширені запитання

Для якісного прибирання салону важлива не стільки номінальна потужність, скільки ефективність двигуна та сила всмоктування. У лінійці Kärcher автомобільні пилососи — CVH 2 і CVH 3 Plus — мають споживану потужність 70 Вт та акумулятор 7,2 В. Різниця — у типі двигуна: CVH 3 Plus оснащений безщітковим мотором (BLDC), який забезпечує вищу силу всмоктування, тихішу роботу та вдвічі довшу автономність (до 20 хв проти 10 хв у CVH 2). Обидві моделі мають двоступеневу систему фільтрації з HEPA-фільтром і ефективно збирають пил, крихти та дрібне сміття навіть у важкодоступних місцях салону.

CVH 2 — компактна базова модель за 2 499 грн, ідеальна для швидкого прибирання. CVH 3 Plus — потужніша версія за 3 999 грн із безщітковим двигуном, двома режимами роботи, подовженим часом автономності та зарядною станцією для зберігання аксесуарів.

Зверніть увагу на три параметри. По-перше, час роботи від акумулятора: CVH 2 працює до 10 хвилин — достатньо для експрес-прибирання, CVH 3 Plus — до 20 хвилин у звичайному режимі, що дозволяє прибрати салон ретельніше. По-друге, система фільтрації: моделі мають HEPA-фільтр, який затримує дрібний пил і алергени. По-третє, зручність обслуговування: фільтри в моделях можна промивати водою, а CVH 3 Plus додатково комплектується зарядною станцією зі зберіганням аксесуарів.

Так. Автомобільні пилососи Kärcher CVH 2 та CVH 3 Plus однаково добре підходять і для салону авто, і для дому. Вони зручні для швидкого прибирання дивана, крісел, сходів, підвіконь, робочого столу — будь-де, де великий вертикальний пилосос незручний. По суті, це компактні ручні пилососи для щоденних дрібних задач як удома, так і в автомобілі.

Моделі CVH 2 та CVH 3 Plus оснащені двоступеневою системою фільтрації з HEPA-фільтром, яка вловлює шерсть домашніх тварин. Для кращого результату використовуйте щілинну насадку «2 в 1» із комплекту — вона допомагає дістатися до шерсті у важкодоступних місцях між сидіннями. Водночас варто враховувати, що це компактні пилососи для дрібних задач — для глибокого прибирання великих площ від шерсті краще підійде повнорозмірний акумуляторний пилосос серії VC.

Після кожного використання спорожніть контейнер для пилу — не чекайте, поки він заповниться повністю. Промийте знімний HEPA-фільтр та сталеву сітку під струменем води і дайте їм повністю висохнути перед встановленням назад. Протріть корпус вологою серветкою. Обидві моделі мають фільтри, що допускають багаторазове промивання, тому замінювати їх потрібно значно рідше.

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