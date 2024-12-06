Автомобільні пилососи

Kärcher CVH 2

Kärcher CVH 2 – це ідеальний автомобільний пилосос для швидкого та ефективного прибирання салону. Завдяки своїй компактності та легкості, він легко видаляє пил, крихти, шерсть і волосся навіть у важкодоступних місцях.

Оснащений двоступеневою системою фільтрації, що складається з дрібнопористої сталевої сітки та HEPA-фільтра, цей пилосос гарантує чисте повітря після прибирання. Практичний контейнер для збору пилу та фільтр легко промиваються, забезпечуючи багаторазове використання.

Зручний у роботі завдяки відсутності дротів і можливості застосування у будь-якому місці, Kärcher CVH 2 стане незамінним помічником для підтримання чистоти в автомобілі.