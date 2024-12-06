Автомобільні пилососи
Автомобільні пилососи – це компактні та потужні пристрої, створені для швидкого та ефективного прибирання салону авто. Вони легко видаляють пил, крихти, шерсть та інші забруднення навіть із важкодоступних місць, забезпечуючи чистоту та комфорт у вашому автомобілі.
Автомобільний пилосос: ідеальне рішення для швидкого та якісного прибирання
Автомобільні пилососи стали незамінними пристроями для догляду за салоном авто, пропонуючи ефективне рішення для підтримки чистоти. Компактний автомобільний пилосос – це інноваційний гаджет, який дозволяє швидко і легко видаляти пил, крихти та інші забруднення навіть у важкодоступних місцях, зберігаючи бездоганний вигляд вашого автомобіля.
Компактність і зручність використання
Основною перевагою автомобільного пилососа є його компактні розміри. Завдяки невеликій вазі та ергономічному дизайну, він ідеально підходить для очищення вузьких і складних місць, таких як простір між сидіннями, килимки або панель приладів. Пилосос легко зберігати в багажнику або навіть у бардачку, що робить його зручним для регулярного використання.
Висока потужність і продуктивність
Незважаючи на невеликі розміри, автомобільні пилососи оснащені потужними двигунами, які забезпечують високу силу всмоктування. Це дозволяє ефективно видаляти пил, дрібні частинки бруду, шерсть домашніх тварин та алергени, які часто накопичуються в салоні автомобіля.
Акумуляторні моделі
Автомобільні пилососи Kärcher працюють від акумулятора, що робить їх незалежними від розетки та максимально мобільними. Ви можете використовувати їх будь-де – вдома, на парковці чи навіть під час подорожей. Завдяки довгому часу роботи від одного заряду, ці пилососи дозволяють легко підтримувати чистоту вашого авто.
Kärcher CVH 2
Kärcher CVH 2 – це ідеальний автомобільний пилосос для швидкого та ефективного прибирання салону. Завдяки своїй компактності та легкості, він легко видаляє пил, крихти, шерсть і волосся навіть у важкодоступних місцях.
Оснащений двоступеневою системою фільтрації, що складається з дрібнопористої сталевої сітки та HEPA-фільтра, цей пилосос гарантує чисте повітря після прибирання. Практичний контейнер для збору пилу та фільтр легко промиваються, забезпечуючи багаторазове використання.
Зручний у роботі завдяки відсутності дротів і можливості застосування у будь-якому місці, Kärcher CVH 2 стане незамінним помічником для підтримання чистоти в автомобілі.
- Час роботи від 1 заряду - 10 хв
- Літій-іонний акумулятор
- Зарядний пристрій: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
- Щілинна насадка "2 в 1"
Kärcher CVH 3 Plus
Kärcher CVH 3 Plus – це потужний і компактний автомобільний пилосос, який виводить ефективність і зручність прибирання на новий рівень. Завдяки вдосконаленим характеристикам, він має низку переваг перед Kärcher CVH 2, роблячи його більш універсальним і практичним.
CVH 3 Plus має два режими потужності, дозволяючи обирати між максимальною силою всмоктування та тривалішим часом роботи. CVH 3 Plus може працювати до 20 хвилин у режимі малої потужності. CVH 3 Plus комплектується зарядною станцією з можливістю зберігання аксесуарів, що підвищує зручність використання.
- Час роботи від 1 заряду - від 10 хв до 20 хв (у режимі малої потужності)
- Літій-іонний акумулятор
- Два режими потужності
- Зарядний пристрій: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
- Базова станція з функцією заряду
- Щілинна насадка "2 в 1"
Kärcher CVH 2-4
Kärcher CVH 2-4 – це мобільний і компактний акумуляторний ручний пилосос, який завжди готовий до роботи. Його ергономічний дизайн і змінний акумулятор Battery Power 4 В роблять пристрій надзвичайно гнучким і зручним для використання в будь-яких умовах.
Використання змінного акумулятора платформи 4 В робить CVH 2-4 більш універсальним і придатним для інтеграції в екосистему акумуляторних пристроїв Kärcher, що недоступно для CVH 2 і CVH 3 Plus.
CVH 2-4 є найбільш легким серед трьох моделей (0,59 кг), що полегшує його використання, особливо при тривалих прибираннях.
- Час роботи від 1 заряду - 10 хв
- Змінний літій-іонний акумулятор 4 В (не входить в комплектацію)
- Зарядний пристрій: не входить в комплектацію
- Щілинна насадка "2 в 1"
Переваги автомобільних пилососів Kärcher CVH
- Компактність і легкість
Усі пилососи серії CVH мають компактний дизайн і невелику вагу, що робить їх зручними для використання в будь-яких умовах – вдома, в офісі або в автомобілі.
- Акумуляторне живлення
Завдяки живленню від акумулятора, моделі CVH забезпечують мобільність і свободу пересування без прив’язки до розетки.
- Двоступенева система фільтрації
Всі пилососи оснащені ефективною системою фільтрації, яка поєднує сталеву сітку для затримання великих частинок і HEPA-фільтр для очищення повітря від пилу та алергенів.
- Простота догляду
Фільтри і контейнер для пилу легко знімаються і промиваються, що забезпечує довговічність використання і гігієнічність.
- Висока ефективність прибирання
Оптимальна сила всмоктування дозволяє швидко і ефективно прибирати пил, крихти, шерсть та інші забруднення.
- Практичні аксесуари
В комплекті з усіма моделями передбачені аксесуари (наприклад, щілинні насадки), що дозволяють очищати важкодоступні місця і чутливі поверхні.
Ефективна система фільтрації
Двоступенева система фільтрації: система складається з попереднього фільтра із дрібнопористої металевої сітки, що ефективно затримує великі частинки пилу, та фільтра НЕРА 12, сертифікованого за стандартом EN 1822:1998. Завдяки цьому повітря, яке виходить із пилососа, залишається чистим, свіжим і безпечним.
Чому варто купити автомобільний пилосос?
Купівля автомобільного пилососа – це розумне рішення для тих, хто прагне підтримувати чистоту і порядок у своєму авто або вдома. Автомобільний пилосос – це компактний, потужний і багатофункціональний пристрій, який забезпечує швидке та ефективне прибирання.
Його компактні розміри дозволяють легко очищати важкодоступні місця, такі як простори між сидіннями автомобіля, або прибирати крихти з кухонного столу чи пил із меблів. Завдяки високій потужності, автомобільний пилосос справляється навіть із найбільш забрудненими зонами.
Інвестуючи в якісний автомобільний пилосос, ви отримуєте багаторічний комфорт та ефективність. Його ціна повністю виправдовується універсальністю використання та економією часу на прибирання. Купити автомобільний пилосос – це крок до ідеальної чистоти у вашому домі та авто!
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