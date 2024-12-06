Автомобильные пылесосы

Kärcher CVH 2

Kärcher CVH 2 - это идеальный автомобильный пылесос для быстрой и эффективной уборки салона. Благодаря своей компактности и легкости, он легко удаляет пыль, крошки, шерсть и волосы даже в труднодоступных местах.

Оснащенный двухступенчатой системой фильтрации, состоящей из мелкопористой стальной сетки и HEPA-фильтра, этот пылесос гарантирует чистый воздух после уборки. Практичный контейнер для сбора пыли и фильтр легко промываются, обеспечивая многократное использование.

Удобный в работе благодаря отсутствию проводов и возможности применения в любом месте, Kärcher CVH 2 станет незаменимым помощником для поддержания чистоты в автомобиле.