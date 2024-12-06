Автомобильные пылесосы

Автомобильные пылесосы - это компактные и мощные устройства, созданные для быстрой и эффективной уборки салона авто. Они легко удаляют пыль, крошки, шерсть и другие загрязнения даже из труднодоступных мест, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем автомобиле.

Автомобильный пылесос: идеальное решение для быстрой и качественной уборки

Автомобильные пылесосы стали незаменимыми устройствами для ухода за салоном авто, предлагая эффективное решение для поддержания чистоты. Компактный автомобильный пылесос - это инновационный гаджет, который позволяет быстро и легко удалять пыль, крошки и другие загрязнения даже в труднодоступных местах, сохраняя безупречный вид вашего автомобиля.

Компактность и удобство использования

Основным преимуществом автомобильного пылесоса являются его компактные размеры. Благодаря небольшому весу и эргономичному дизайну, он идеально подходит для очистки узких и сложных мест, таких как пространство между сиденьями, коврики или панель приборов. Пылесос легко хранить в багажнике или даже в бардачке, что делает его удобным для регулярного использования.

Высокая мощность и производительность

Несмотря на небольшие размеры, автомобильные пылесосы оснащены мощными двигателями, которые обеспечивают высокую силу всасывания. Это позволяет эффективно удалять пыль, мелкие частицы грязи, шерсть домашних животных и аллергены, которые часто накапливаются в салоне автомобиля.

Аккумуляторные модели

Автомобильные пылесосы Kärcher работают от аккумулятора, что делает их независимыми от розетки и максимально мобильными. Вы можете использовать их где угодно - дома, на парковке или даже во время путешествий. Благодаря долгому времени работы от одного заряда, эти пылесосы позволяют легко поддерживать чистоту вашего авто.

Kärcher CVH 2

Kärcher CVH 2 - это идеальный автомобильный пылесос для быстрой и эффективной уборки салона. Благодаря своей компактности и легкости, он легко удаляет пыль, крошки, шерсть и волосы даже в труднодоступных местах.

Оснащенный двухступенчатой системой фильтрации, состоящей из мелкопористой стальной сетки и HEPA-фильтра, этот пылесос гарантирует чистый воздух после уборки. Практичный контейнер для сбора пыли и фильтр легко промываются, обеспечивая многократное использование.

Удобный в работе благодаря отсутствию проводов и возможности применения в любом месте, Kärcher CVH 2 станет незаменимым помощником для поддержания чистоты в автомобиле.

  • Время работы от 1 заряда - 10 мин
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Зарядное устройство: USB-кабель + адаптер 5 В/2 А (по 1 шт.)
  • Щелевая насадка «2 в 1»
Kärcher CVH 2
Высокая сила всасывания Kärcher CVH 2

Kärcher CVH 3 Plus

Kärcher CVH 3 Plus - это мощный и компактный автомобильный пылесос, который выводит эффективность и удобство уборки на новый уровень. Благодаря усовершенствованным характеристикам, он обладает рядом преимуществ перед Kärcher CVH 2, делая его более универсальным и практичным.

CVH 3 Plus имеет два режима мощности, позволяя выбирать между максимальной силой всасывания и более длительным временем работы. CVH 3 Plus может работать до 20 минут в режиме малой мощности. CVH 3 Plus комплектуется зарядной станцией с возможностью хранения аксессуаров, что повышает удобство использования.

  • Время работы от 1 заряда - от 10 мин до 20 мин (в режиме малой мощности)
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Два режима мощности
  • Зарядное устройство: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Базовая станция с функцией заряда
  • Щелевая насадка «2 в 1»
Kärcher CVH 3 Plus
Kärcher CVH 3 Plus

Kärcher CVH 2-4

Kärcher CVH 2-4 - это мобильный и компактный аккумуляторный ручной пылесос, который всегда готов к работе. Его эргономичный дизайн и сменный аккумулятор Battery Power 4 В делают устройство чрезвычайно гибким и удобным для использования в любых условиях.

Использование сменного аккумулятора платформы 4 В делает CVH 2-4 более универсальным и пригодным для интеграции в экосистему аккумуляторных устройств Kärcher, что недоступно для CVH 2 и CVH 3 Plus.

CVH 2-4 является наиболее легким среди трех моделей (0,59 кг), что облегчает его использование, особенно при длительных уборках.

  • Время работы от 1 заряда - 10 мин
  • Сменный литий-ионный аккумулятор 4 В (не входит в комплектацию)
  • Зарядное устройство: не входит в комплектацию
  • Щелевая насадка «2 в 1»
Kärcher CVH 2-4
Kärcher CVH 2-4

Преимущества автомобильных пылесосов Kärcher CVH

  • Компактность и легкость
    Все пылесосы серии CVH имеют компактный дизайн и небольшой вес, что делает их удобными для использования в любых условиях - дома, в офисе или в автомобиле.
  • Аккумуляторное питание
    Благодаря питанию от аккумулятора, модели CVH обеспечивают мобильность и свободу передвижения без привязки к розетке.
  • Двухступенчатая система фильтрации
    Все пылесосы оснащены эффективной системой фильтрации, которая сочетает стальную сетку для задержания крупных частиц и HEPA-фильтр для очистки воздуха от пыли и аллергенов.
  • Простота ухода
    Фильтры и контейнер для пыли легко снимаются и промываются, что обеспечивает долговечность использования и гигиеничность.
  • Высокая эффективность уборки
    Оптимальная сила всасывания позволяет быстро и эффективно убирать пыль, крошки, шерсть и другие загрязнения.
  • Практичные аксессуары
    В комплекте со всеми моделями предусмотрены аксессуары (например, щелевые насадки), позволяющие очищать труднодоступные места и чувствительные поверхности.
Kärcher handheld vacuum cleaner

Эффективная система фильтрации

Двухступенчатая система фильтрации: система состоит из предварительного фильтра из мелкопористой металлической сетки, эффективно задерживающей крупные частицы пыли, и фильтра НЕРА 12, сертифицированного по стандарту EN 1822:1998. Благодаря этому воздух, выходящий из пылесоса, остается чистым, свежим и безопасным.

Почему стоит купить автомобильный пылесос?

Покупка автомобильного пылесоса - это разумное решение для тех, кто стремится поддерживать чистоту и порядок в своем авто или дома. Автомобильный пылесос - это компактное, мощное и многофункциональное устройство, которое обеспечивает быструю и эффективную уборку.

Его компактные размеры позволяют легко очищать труднодоступные места, такие как пространства между сиденьями автомобиля, или убирать крошки с кухонного стола или пыль с мебели. Благодаря высокой мощности, автомобильный пылесос справляется даже с самыми загрязненными зонами.

Инвестируя в качественный автомобильный пылесос, вы получаете многолетний комфорт и эффективность. Его цена полностью оправдывается универсальностью использования и экономией времени на уборку. Купить автомобильный пылесос - это шаг к идеальной чистоте в вашем доме и авто!

 

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Часто задаваемые вопросы

Для качественной уборки салона важна не столько номинальная мощность, сколько эффективность двигателя и сила всасывания. В линейке Kärcher автомобильные пылесосы CVH 2 и CVH 3 Plus имеют потребляемую мощность 70 Вт и аккумулятор 7,2 В. Разница заключается в типе двигателя: CVH 3 Plus оснащён бесщёточным мотором (BLDC), который обеспечивает более высокую силу всасывания, более тихую работу и вдвое большую автономность (до 20 минут против 10 минут у CVH 2). Обе модели оснащены двухступенчатой системой фильтрации с HEPA-фильтром и эффективно собирают пыль, крошки и мелкий мусор даже в труднодоступных местах салона.

CVH 2 — компактная базовая модель стоимостью 2 499 грн, идеально подходящая для быстрой уборки. CVH 3 Plus — более мощная версия стоимостью 3 999 грн с бесщёточным двигателем, двумя режимами работы, увеличенным временем автономной работы и зарядной станцией для хранения аксессуаров.

Обратите внимание на три параметра. Во-первых, время работы от аккумулятора: CVH 2 работает до 10 минут — этого достаточно для экспресс-уборки, а CVH 3 Plus обеспечивает до 20 минут работы в стандартном режиме, что позволяет более тщательно убрать салон. Во-вторых, система фильтрации: обе модели оснащены HEPA-фильтром, который задерживает мелкую пыль и аллергены. В-третьих, удобство обслуживания: фильтры можно промывать водой, а CVH 3 Plus дополнительно комплектуется зарядной станцией с местом для хранения аксессуаров.

Да. Автомобильные пылесосы Kärcher CVH 2 и CVH 3 Plus одинаково хорошо подходят как для уборки салона автомобиля, так и для дома. Они удобны для быстрой уборки дивана, кресел, лестниц, подоконников, рабочего стола — везде, где использование большого вертикального пылесоса неудобно. По сути, это компактные ручные пылесосы для ежедневных небольших задач дома и в автомобиле.

Модели CVH 2 и CVH 3 Plus оснащены двухступенчатой системой фильтрации с HEPA-фильтром, которая эффективно задерживает шерсть домашних животных. Для лучшего результата используйте щелевую насадку «2 в 1», входящую в комплект, — она помогает удалить шерсть из труднодоступных мест между сиденьями. При этом стоит учитывать, что это компактные пылесосы для небольших задач, поэтому для глубокой уборки больших площадей от шерсти лучше подойдёт полноразмерный аккумуляторный пылесос серии VC.

После каждого использования опорожняйте контейнер для пыли, не дожидаясь его полного заполнения. Промойте съёмный HEPA-фильтр и металлическую сетку под струёй воды и дайте им полностью высохнуть перед повторной установкой. Корпус можно протереть влажной салфеткой. Обе модели оснащены фильтрами, рассчитанными на многократное промывание, поэтому их замена требуется значительно реже.

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