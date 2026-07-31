Универсальное средство для уборки полов RM 536, 750мл

Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов.С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 750
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,855
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 67 x 67 x 260
Универсальное средство для уборки полов RM 536, 750мл
Области применения
  • Пробковые полы
  • Камень
  • Деревянные полы
  • Покрытия из винила