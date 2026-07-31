Універсальний засіб для прибирання підлог RM 536, 750мл
Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і разводів. З влагозахисним компонентом, що перешкоджає промоканню підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|750
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,855
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|67 x 67 x 260
Сумісна техніка
Області застосування
- Пробкова підлога
- Камінь
- Дерев'яна підлога
- Покриття з вінілу