Універсальний засіб для прибирання підлог RM 536, 750мл

Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і разводів. З влагозахисним компонентом, що перешкоджає промоканню підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 750
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (з упаковкою) (кг) 0,855
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 67 x 67 x 260
Універсальний засіб для прибирання підлог RM 536, 750мл
Області застосування
  • Пробкова підлога
  • Камінь
  • Дерев'яна підлога
  • Покриття з вінілу