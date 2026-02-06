Ручний миючий пилосос FCV 4
Ручний миючий пилосос FCV 4 від Kärcher об'єднує в собі все необхідне для швидкого та ефективного прибирання: технологія Xtra!Clean «3 в 1» поєднує пилосос, вологе прибирання і сушку в одному пристрої. Інтелектуальний датчик Dynamic!Control автоматично визначає ступінь забруднення та регулює потужність, а до 45 хвилин роботи від акумулятора дають змогу легко очистити навіть килими. FCV 4 - це інновації, які роблять прибирання справді комфортним.
Ручний миючий пилосос FCV 4 — це універсальний апарат, який виводить прибирання на новий рівень. Завдяки інноваційній технології Xtra!Clean «3 в 1» він одночасно виконує сухе прибирання, вологе очищення і сушіння підлоги. FCV 4 ефективно справляється з забрудненнями на твердих підлогах, килимах і навіть збирає рідини, скорочуючи час прибирання до 50 %. Чотири режими роботи — автоматичне регулювання потужності завдяки сенсору Dynamic!Control, прибирання сходів Stair!Assist, сухе прибирання і режим підвищеної потужності Advanced!Power** — забезпечують усунення пилу, шерсті домашніх улюбленців і стійких плям. Технологія Hygienic!Spin зі швидкістю обертання щітки до 500 об/хв гарантує не лише бездоганний результат вологого прибирання, а й знищення до 99 % бактерій. Безщітковий двигун постійного струму та акумулятор із часом роботи до 45 хвилин дозволяють очищати до 200 м² без перерви, а для максимальної зручності передбачені 3,2-дюймовий дисплей Vision!Clean, функція автоматичного вмикання/вимикання, система самоочищення та можливість прання щітки Pure!Roll у пральній машині.
Особливості та переваги
Функція Xtra!Clean «3 в 1»: вологе прибирання, всмоктування та сушінняПрибирання з економією до 50% часу* та гарантія ідеальної чистоти завдяки інтегрованій функції всмоктування, яка дає змогу обійтися без попередньої прибирання пилососом. 4 режими прибирання для усунення будь-яких забруднень - навіть стійких, а також великих об'ємів рідин. Оптимальна адаптація до різних підлогових покриттів і очищення впритул до стін. Можливість очищення килимів і килимових доріжок у режимі сухого прибирання.
Ефективна технологія Hygienic!SpinДоведене видалення 99 %** бактерій для забезпечення в будинку гігієнічної чистоти. Висока частота обертання роликової щітки (до 500 об/хв) для ефективного вологого прибирання. Продумана система з 2 баками для постійної подачі чистої води та окремого збору брудної води.
Інтелектуальний підхід до прибирання: Dynamic!Control і Vision!CleanВ інтелектуальному автоматичному режимі з використанням датчика ступеня забруднення Dynamic!Control сила всмоктування і витрата води регулюються залежно від забрудненості підлоги для досягнення максимального часу роботи від одного заряду. Важливу інформацію, зокрема заданий режим прибирання або залишковий час роботи апарата, можна постійно контролювати на великому 3,2-дюймовому дисплеї Vision!Clean. Інтелектуальна система контролю рівня води з автоматичним вимкненням у разі переповнення бака для брудної води.
Продуманий режим прибирання Stair!Assist і функція автоматичного ввімкнення/вимкнення
- Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення полегшує вимкнення апарата та відновлення роботи після перерви.
- Очищення сходів і вузьких місць за будь-якого положення апарата (навіть під кутом 90°) полегшується завдяки режиму Stair!Assist з деактивованою функцією автоматичного ввімкнення/вимкнення.
Режим максимальної потужності Advanced!Power
- Забезпечує видалення навіть найстійкіших, присохлих забруднень завдяки збільшенню сили всмоктування на 100 % і витрати води на 20 % порівняно зі стандартним режимом.
- Підлоги миттєво висихають, і по них можна ходити практично відразу після прибирання.
Потужний безщітковий двигун постійного струму та ефективний акумулятор Comfort!Cell
- Надійний і довговічний високошвидкісний електродвигун, виготовлений за сучасною безщітковою технологією, гарантує вражаючі результати всмоктування і вологого прибирання.
- Максимальна свобода рухів і до 45 хвилин роботи від одного заряду акумулятора - ідеальне рішення для прибирання площ до 200 м².
- Прискорена та екологічна заміна акумулятора в разі його виходу з ладу: економія коштів та охорона довкілля.
Ефективна двоступенева система фільтрації Duo!Pure
- Багатоступенева система фільтрації надійно захищає двигун від вологи.
- Чудова фільтрація завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру, що надійно вловлює навіть найдрібніші частинки, які містяться в повітрі.
- У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (м²)
|200
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|750
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|450
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|180
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Робоча ширина роликових щіток (мм)
|250
|Час висихання очищеної підлоги (хв)
|хв. 2
|Напруга акумулятора (В)
|18
|Час роботи акумулятора (хв)
|макс. 45
|Час зарядки акумулятора (хв)
|240
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|278 x 232 x 1130
*
* Електрошвабри Kärcher дають змогу заощаджувати до 50 % часу завдяки видаленню з підлоги всіх поширених у побуті забруднень за один прийом і відмові від попереднього очищення підлоги пилососом. /
** За результатами випробувань, проведених незалежною випробувальною лабораторією. /
*** Режим Advanced!Power видаляє навіть найстійкіші засохлі забруднення, збільшуючи потужність всмоктування на 100 відсотків і витрату води на 20 відсотків, як порівняти з автоматичним режимом.
Комплектація
- Універсальна роликова щітка: 1 шт.
- Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
- Зарядна, паркувальна та чистяча станція
- Щітки
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт.
- Губчастий фільтр: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Подвійна система фільтрації
- Режим самоочищення
- Автоматичний режим
- Режим сходів
- Режим потужності
- Сухий режим
- Покажчик рівня заповнення бака для чистої води
- Покажчик рівня заповнення бака для брудної води
- Колеса для транспортування
- Ручка для перенесення
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Для очищення килимів із коротким ворсом
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Крупне сміття
- Дрібне сміття
- Сухе сміття
- Вологе сміття
- Рідини
- Шерсть тварин
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для FCV 4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.