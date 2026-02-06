Ручний миючий пилосос FCV 4 — це універсальний апарат, який виводить прибирання на новий рівень. Завдяки інноваційній технології Xtra!Clean «3 в 1» він одночасно виконує сухе прибирання, вологе очищення і сушіння підлоги. FCV 4 ефективно справляється з забрудненнями на твердих підлогах, килимах і навіть збирає рідини, скорочуючи час прибирання до 50 %. Чотири режими роботи — автоматичне регулювання потужності завдяки сенсору Dynamic!Control, прибирання сходів Stair!Assist, сухе прибирання і режим підвищеної потужності Advanced!Power** — забезпечують усунення пилу, шерсті домашніх улюбленців і стійких плям. Технологія Hygienic!Spin зі швидкістю обертання щітки до 500 об/хв гарантує не лише бездоганний результат вологого прибирання, а й знищення до 99 % бактерій. Безщітковий двигун постійного струму та акумулятор із часом роботи до 45 хвилин дозволяють очищати до 200 м² без перерви, а для максимальної зручності передбачені 3,2-дюймовий дисплей Vision!Clean, функція автоматичного вмикання/вимикання, система самоочищення та можливість прання щітки Pure!Roll у пральній машині.