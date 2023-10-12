Эффективные методы очистки бетонного полупрозрачного покрытия: Восстановление и уход
Очистка бетонного напольного покрытия является одним из самых распространенных вариантов ухода за промышленными поверхностями. Оно требует особого внимания при профессиональной очистке бетонных полов, поскольку должно выдерживать значительные нагрузки и соответствовать требованиям охраны труда. Поэтому правильный выбор оборудования для ежедневной, промежуточной и глубокой очистки бесшовного напольного покрытия является крайне важным.
Особенности бетонного бесшовного пола
Самым распространенным видом бетонного покрытия являются поверхности, которые состоят из песка или гравия в смеси с цементом и водой. В промышленном секторе часто используются средства для очистки бетона, которые обеспечивают эффективное удаление даже стойких загрязнений.
Уникальной особенностью бетонного бесшовного пола является то, что под воздействием кислот его структура становится похожей на вымывной бетон, то есть он становится более шероховатым, что затрудняет очистку пола. Очистка высокоглянцевых напольных покрытий сильными щелочами (с уровнем pH выше 10) также может привести к матированию поверхности.
Кроме того, при отсутствии таких мер обработки поверхности, как пропитка, герметизация или нанесение специального покрытия, бетонный бесшовный пол начинает образовывать пыль. Это также ускоряет проникновение грязи и влаги в покрытие. Если бетонный бесшовный пол не обработан, при его очистке следует позаботиться о впитывании нанесенной влаги. Чистку бетонных полов в таком случае следует проводить только одноэтапным методом.
Подготовка к очистке (начальная уборка / конечная уборка на строительных площадках)
Как убрать пыль с бетонного пола? Перед влажной уборкой крупные частицы грязи, в зависимости от ее типа и количества, можно удалить с помощью подметально-всасывающей машины. Стойкие загрязнения, оставшиеся после строительных работ, такие как лаки и краски, включая дисперсионные, цементный раствор, смола и клей, аккуратно удаляются шпателем или лезвием.
Удаляйте остатки...
- цементного раствора с помощью зеленого пада.
- дисперсионной краски, нанося неразбавленное средство для глубокой очистки примерно на пять минут и осторожно протирая обработанное место зеленым падом. После этого тщательно промойте обработанный участок. Внимание: этот способ не подходит для остатков самоглянцевых эмульсий или полимерных покрытий.
- Осторожно обработайте лак / краску / клей универсальным пятновыводителем. Удалите остатки краски, лака или клея с помощью салфетки, смоченной растворителем. Однако никогда не используйте растворитель для удаления самоглянцевых эмульсий, включая полимерные дисперсии, потому что он повредит покрытие.
Ежедневная очистка: удаление незначительных загрязнений
Ежедневная чистка бетонных полов выполняется одношаговым методом. Для удаления незначительных загрязнений на поломоечную машину устанавливаются красные щетки или пады. Поломоечная машина работает с пониженным контактным давлением и более низкой скоростью вращения роликовой щетки. Подходящим моющим средством будет промышленное средство для ежедневной и промежуточной очистки FloorPro RM 69, разбавленное до 0,5-3% в зависимости от количества и типа загрязнений. Также рекомендуем оснастить машину автоматическим дозатором моющего средства. Последующее вытирание или промывание не требуется – по полу можно ходить сразу после уборки.
Если влажная уборка не требуется, ежедневную очистку также можно выполнить с помощью поломойной машины.
Глубокая очистка: удаление очень стойких загрязнений
Загрязнения, такие как масло, смазка и следы шин, которые не поддаются удалению во время ежедневной очистки, устраняются с помощью глубокой очистки через регулярные промежутки времени. Чем отмыть въевшуюся грязь с пола? Для этого нужны мощные поломоечные машины с роликовой щеточной головой. Если напольное покрытие это позволяет, очистка выполняется двухшаговым методом при полном контактном давлении с помощью зеленых щеток или падов. Процедуру следует всегда выполнять поэтапно, избегая чрезмерного увлажнения пола или быстрого высыхания моющего раствора.
Если кроме масла и жира нужно удалить защитные пленки, рекомендуем использовать универсальное или интенсивное средство для глубокой очистки RM 754. Для удаления защитных пленок средство следует развести наполовину.
Этап 1: Используйте поломоечную машину, чтобы покрыть очищаемый участок моющим средством, а затем протереть его два-три раза, пока вся грязь не отделится.
Этап 2: Удалите грязную воду с помощью стяжки, пылесоса для сухой и влажной уборки или функции всасывания на машине. Затем снова покройте весь участок чистой водой и работайте дальше по одношаговому методу: Покрытие водой – протирание – всасывание.
Удаление следов пробуксовки и следов от шин
Чтобы удалить следы пробуксовки вилочных погрузчиков или следы от шин, используйте чистящее средство, которое не содержит нитрилотриуксусную кислоту и специально предназначено для этой цели. Нанесите его неразбавленным на загрязненные участки с помощью пульверизатора или распылителя и оставьте на несколько минут. Затем очистите участок поломоечной машиной без добавления моющего раствора. В зависимости от структуры поверхности (гладкая или структурированная) следует установить на роликовую щеточную голову зеленые роликовые пады или роликовые щетки. Следующий шаг – удаление грязной воды с последующей промывкой чистой водой (одношаговый метод).
Внимание: не используйте этот метод на полимерных или восковых покрытиях, поскольку чистящее средство может удалить их.
Правильный выбор: поломоечные машины с роликовой щеточной головой
Рекомендуем использовать для стойких и сильных загрязнений поломоечную машину с роликовой щеточной головой для влажной уборки. Гладкие поверхности очищаются с помощью роликовых падов, шероховатые и структурированные – с помощью роликовых щеток. Высокая эффективность очистки достигается благодаря следующему:
- Щетки/пады движутся в противоположных направлениях
- Высокое равномерное контактное давление (до 260 г/см²) по всей рабочей ширине
- Чрезвычайно высокая скорость (до 1100 об/мин)
- Отличный контакт с полом
Эти особенности позволяют безопасно удалять грязь с пола. Высокая скорость также создает эффект самоочистки – эффективность очистки остается неизменно высокой. Заранее подметать пол от легкой сыпучей грязи часто не требуется, поскольку роликовые щетки движутся в противоположных направлениях, сметая мелкий мусор во встроенный контейнер машины.