Эффективные методы очистки бетонного полупрозрачного покрытия: Восстановление и уход

Особенности бетонного бесшовного пола

Самым распространенным видом бетонного покрытия являются поверхности, которые состоят из песка или гравия в смеси с цементом и водой. В промышленном секторе часто используются средства для очистки бетона, которые обеспечивают эффективное удаление даже стойких загрязнений.

Уникальной особенностью бетонного бесшовного пола является то, что под воздействием кислот его структура становится похожей на вымывной бетон, то есть он становится более шероховатым, что затрудняет очистку пола. Очистка высокоглянцевых напольных покрытий сильными щелочами (с уровнем pH выше 10) также может привести к матированию поверхности.

Кроме того, при отсутствии таких мер обработки поверхности, как пропитка, герметизация или нанесение специального покрытия, бетонный бесшовный пол начинает образовывать пыль. Это также ускоряет проникновение грязи и влаги в покрытие. Если бетонный бесшовный пол не обработан, при его очистке следует позаботиться о впитывании нанесенной влаги. Чистку бетонных полов в таком случае следует проводить только одноэтапным методом.