Ефективні методи очищення бетонного напівпрозорого покриття: Відновлення та догляд
Очищення бетонного покриття для підлоги є одним із найпоширеніших варіантів догляду за промисловими поверхнями. Воно потребує особливої уваги під час професійного очищення бетонних підлог, оскільки повинно витримувати значні навантаження та відповідати вимогам охорони праці. Тому правильний вибір обладнання для щоденного, проміжного та глибокого очищення безшовного підлогового покриття є вкрай важливим.
Особливості бетонної безшовної підлоги
Найпоширенішим видом бетонного покриття є поверхні, які складаються з піску або гравію в суміші з цементом та водою. У промисловому секторі часто використовуються засоби для очищення бетону, які забезпечують ефективне видалення навіть стійких забруднень.
Унікальною особливістю бетонної безшовної підлоги є те, що під впливом кислот її структура стає схожою на вимивний бетон, тобто вона стає більш шорсткою, що ускладнює очищення підлоги. Очищення високоглянцевих підлогових покриттів сильними лугами (з рівнем pH вище 10) також може призвести до матування поверхні.
Крім того, за відсутності таких заходів обробки поверхні, як просочення, герметизація або нанесення спеціального покриття, бетонна безшовна підлога починає утворювати пил. Це також прискорює проникнення бруду та вологи у покриття. Якщо бетонна безшовна підлога не оброблена, під час її очищення слід подбати про всмоктування нанесеної вологи. Чищення бетонної підлоги в такому випадку слід проводити лише одноетапним методом.
Підготовка до очищення (початкове прибирання / кінцеве прибирання на будівельних майданчиках)
Як прибрати пил з бетонної підлоги? Перед вологим прибиранням великі частки бруду, залежно від його типу та кількості, можна видалити за допомогою підмітально-всмоктуючої машини. Стійкі забруднення, які залишилися після будівельних робіт, такі як лаки та фарби, включаючи дисперсійні, цементний розчин, смола та клей, акуратно видаляються шпателем або лезом.
Видаляйте залишки...
- цементного розчину за допомогою зеленого паду.
- дисперсійної фарби, наносячи нерозбавлений засіб для глибокого очищення приблизно на п’ять хвилин і обережно протираючи оброблене місце зеленим падом. Після цього ретельно промийте оброблену ділянку. Увага: цей спосіб не підходить для залишків самоглянцевих емульсій або полімерних покриттів.
- Обережно обробіть лак / фарбу / клей універсальним засобом для виведення плям. Видаліть залишки фарби, лаку або клею за допомогою серветки, змоченої розчинником. Однак ніколи не використовуйте розчинник для видалення самоглянцевих емульсій, включаючи полімерні дисперсії, тому що він пошкодить покриття.
Щоденне очищення: видалення незначних забруднень
Щоденне чищення бетонних підлог виконується одноетапним методом. Для видалення незначних забруднень на підлогомийну машину встановлюються червоні щітки або пади. Підлогомийна машина працює зі зниженим контактним тиском і нижчою швидкістю обертання роликової щітки. Відповідним миючим засобом буде промисловий засіб для щоденного та проміжного очищення FloorPro RM 69, розбавлений до 0,5-3% залежно від кількості та типу забруднень. Також рекомендуємо оснастити машину автоматичним дозатором миючого засобу. Кінцеве витирання або промивання не потрібно – по підлозі можна ходити відразу після прибирання.
Якщо вологе прибирання не потрібно, щоденне очищення також можна виконати за допомогою підлогомийної машини.
Глибоке очищення: видалення дуже стійких забруднень
Забруднення, такі як масло, мастило та сліди шин, які не піддаються видаленню під час щоденного очищення, усуваються за допомогою глибокого очищення через регулярні проміжки часу. Чим відмити бруд, що в'ївся, з підлоги? Для цього потрібні потужні підлогомийні машини з роликовою щітковою головою. Якщо підлогове покриття це дозволяє, очищення виконується двоетапним методом при повному контактному тиску за допомогою зелених щіток або падів. Процедуру слід завжди виконувати поетапно, уникаючи надмірного зволоження підлоги або швидкого висихання миючого розчину.
Якщо окрім масла та жиру потрібно видалити захисні плівки, рекомендуємо використовувати універсальний або інтенсивний засіб для глибокого очищення RM 754. Для видалення захисних плівок засіб слід розвести наполовину.
Етап 1: Використовуйте підлогомийну машину, щоб покрити ділянку, яка очищається, миючим засобом, а потім протерти її два-три рази, доки весь бруд не відокремиться.
Етап 2: Видаліть брудну воду за допомогою стяжки, пилососа для сухого та вологого прибирання або функції всмоктування на машині. Потім знову покрийте всю ділянку чистою водою та працюйте далі за одноетапним методом: Покриття водою – протирання – всмоктування.
Видалення слідів пробуксовки та слідів від шин
Щоб видалити сліди пробуксовки вилкових навантажувачів або сліди від шин, використовуйте засіб для чищення, який не містить нітрилотриоцтову кислоту і спеціально призначений для цієї мети. Нанесіть його нерозбавленим на забруднені ділянки за допомогою пульверизатора чи розпилювача і залиште на кілька хвилин. Потім очистіть ділянку підлогомийною машиною без додавання миючого розчину. В залежності від структури поверхні (гладка або структурована) слід встановити на роликову щіткову голову зелені роликові пади або роликові щітки. Наступний крок – видалення брудної води з наступним промиванням чистою водою (одноетапний метод).
Увага: не використовуйте цей метод на полімерних або воскових покриттях, оскільки засіб для чищення може видалити їх.
Правильний вибір: підлогомийні машини з роликовою щітковою головою
Рекомендуємо використовувати для стійких та сильних забруднень підлогомийну машину з роликовою щітковою головою для вологого прибирання. Гладкі поверхні очищаються за допомогою роликових падів, шорсткі та структуровані – за допомогою роликових щіток. Висока ефективність очищення досягається завдяки наступному:
- Щітки/пади рухаються в протилежних напрямках
- Високий рівномірний контактний тиск (до 260 г/см²) по всій робочій ширині
- Надзвичайно висока швидкість (до 1100 об/хв)
- Відмінний контакт з підлогою
Ці особливості дозволяють безпечно видаляти бруд з підлоги. Висока швидкість також створює ефект самоочищення – ефективність очищення залишається незмінно високою. Заздалегідь підмітати підлогу від легкого сипучого бруду часто не потрібно, оскільки роликові щітки рухаються в протилежних напрямках, змітаючи дрібне сміття у вбудований контейнер машини.