Ефективні методи очищення бетонного напівпрозорого покриття: Відновлення та догляд

Особливості бетонної безшовної підлоги

Найпоширенішим видом бетонного покриття є поверхні, які складаються з піску або гравію в суміші з цементом та водою. У промисловому секторі часто використовуються засоби для очищення бетону, які забезпечують ефективне видалення навіть стійких забруднень.

Унікальною особливістю бетонної безшовної підлоги є те, що під впливом кислот її структура стає схожою на вимивний бетон, тобто вона стає більш шорсткою, що ускладнює очищення підлоги. Очищення високоглянцевих підлогових покриттів сильними лугами (з рівнем pH вище 10) також може призвести до матування поверхні.

Крім того, за відсутності таких заходів обробки поверхні, як просочення, герметизація або нанесення спеціального покриття, бетонна безшовна підлога починає утворювати пил. Це також прискорює проникнення бруду та вологи у покриття. Якщо бетонна безшовна підлога не оброблена, під час її очищення слід подбати про всмоктування нанесеної вологи. Чищення бетонної підлоги в такому випадку слід проводити лише одноетапним методом.