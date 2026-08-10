Rotační tryska, malý, 045

Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce: u nové rotační trysky Performance (velikost trysky 045) byly minimalizovány ztráty výkonu a maximalizována kvalita tryskání.

Balíček síly v malé trysce: rotační tryska Performance (velikost trysky 045) zvládne až 10krát vyšší výkon čištění v porovnání s obvyklými tryskami – díky rotujícímu bodovému paprsku. A v porovnání se svým předchůdcem dosáhne až o 50 procent vyššího výkonu čištění a plošného výkonu. S max. 180 bar/18 MPa a teplotou vody 60 °C nedá silně ulpívajícím nečistotám šanci. Navíc se keramická tryska a keramický ložiskový kroužek postarají o mimořádně dlouhou životnost.

Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Velikost trysky ( ) 45
Velikost malý
Připojovací závit EASY!Lock
Barva antracit
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3