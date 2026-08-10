Rotační tryska, malý, 045
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce: u nové rotační trysky Performance (velikost trysky 045) byly minimalizovány ztráty výkonu a maximalizována kvalita tryskání.
Balíček síly v malé trysce: rotační tryska Performance (velikost trysky 045) zvládne až 10krát vyšší výkon čištění v porovnání s obvyklými tryskami – díky rotujícímu bodovému paprsku. A v porovnání se svým předchůdcem dosáhne až o 50 procent vyššího výkonu čištění a plošného výkonu. S max. 180 bar/18 MPa a teplotou vody 60 °C nedá silně ulpívajícím nečistotám šanci. Navíc se keramická tryska a keramický ložiskový kroužek postarají o mimořádně dlouhou životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce
Minimalizované ztráty výkonu a zlepšení kvality tryskání
Rotující bodový paprsek rotační trysky kombinuje výhody bodového a plochého paprsku.
Keramická tryska a keramický ložiskový kroužek
Vysoký čisticí výkon
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Velikost trysky ( )
|45
|Velikost
|malý
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3