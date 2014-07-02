Sací kartáč pro profi vysavače DN 35
Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.
Díky otočnému sacímu kartáčku DN 35 od společnosti Kärcher lze úhel sklonu kartáče přizpůsobit čistenému povrchu. To znamená, že sací kartáč s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů rozšiřuje možnosti použití vysavače a zlepšuje výsledek vysávání. Perfektní, např. K čištění nábytku, obložení stěn ze dřeva nebo přírodního kamene, stejně jako soklů, nebo také k čištění kování během čištění interiéru vozidla.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Množství (Kusy)
|1
|Šířka (mm)
|70
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|115 x 50 x 70
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