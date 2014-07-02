Sací kartáč pro profi vysavače DN 35

Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.

Díky otočnému sacímu kartáčku DN 35 od společnosti Kärcher lze úhel sklonu kartáče přizpůsobit čistenému povrchu. To znamená, že sací kartáč s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů rozšiřuje možnosti použití vysavače a zlepšuje výsledek vysávání. Perfektní, např. K čištění nábytku, obložení stěn ze dřeva nebo přírodního kamene, stejně jako soklů, nebo také k čištění kování během čištění interiéru vozidla.

Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Množství (Kusy) 1
Šířka (mm) 70
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 115 x 50 x 70

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