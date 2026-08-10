Univerzální čistič bez tenzidů RM 770, 1l

Účinný univerzální čistič bez obsahu tenzidů pro všechny textilní, elastické a tvrdé podlahové povrchy i stropy a stěny. Rozpouští silná znečistění olejem, tuky, nikkotinem. Opětovné znečištění se výrazně sníží a intervaly čištění se prodlouží.

Díky své všestrannosti a čisticí síle je ideální volbou pro profesionální čištění všech textilních, pružných a tvrdých podlahových krytin: univerzální čistič bez povrchově aktivních látek RM 770 od společnosti Kärcher. Je dostatečně výkonný, aby odstranil nečistoty na bázi oleje, mastnoty a minerálů, zatímco jeho složení bez povrchově aktivních látek účinně snižuje opětovné znečištění textilních povrchů a mikroporézních kamenných a keramických dlaždic. Tento čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědel a enzymů lze použít pro všechny účely, od extrakce rozprašováním pomocí našich extrakčních strojů Puzzi až po čištění pomocí podlahových mycích strojů a strojů na čištění koberců a dokonce i pro ruční průběžné čištění. Jeho nízkopěnivost zajišťuje obzvláště efektivní využití objemu nádrže strojů. Dodavatelé služeb mohou těžit také z obzvláště vysoké úrovně bezpečnosti uživatelů, protože univerzální čisticí prostředek RM 770, který neobsahuje povrchově aktivní látky, je zcela netoxický.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 9
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Vlastnosti
  • Účinný univerzální čistič pro průběžné čištění bez obsahu tenzidů
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Vhodný pro všechny textilní, elastické a tvrdé podlahové krytiny, stropy a stěny
  • Oddaluje opětovné znečištění
  • Neobsahuje tenzidy, rozpouštědla a enzymy
  • Nepěnivý
  • Šetrný k materiálům
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Univerzální čistič bez tenzidů RM 770, 1l
Univerzální čistič bez tenzidů RM 770, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • autoúprava
  • Textilní povrchy
  • čištění povrchů
  • Čištění podlahy
Příslušenství