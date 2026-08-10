Univerzální čistič bez tenzidů RM 770, 1l
Účinný univerzální čistič bez obsahu tenzidů pro všechny textilní, elastické a tvrdé podlahové povrchy i stropy a stěny. Rozpouští silná znečistění olejem, tuky, nikkotinem. Opětovné znečištění se výrazně sníží a intervaly čištění se prodlouží.
Díky své všestrannosti a čisticí síle je ideální volbou pro profesionální čištění všech textilních, pružných a tvrdých podlahových krytin: univerzální čistič bez povrchově aktivních látek RM 770 od společnosti Kärcher. Je dostatečně výkonný, aby odstranil nečistoty na bázi oleje, mastnoty a minerálů, zatímco jeho složení bez povrchově aktivních látek účinně snižuje opětovné znečištění textilních povrchů a mikroporézních kamenných a keramických dlaždic. Tento čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědel a enzymů lze použít pro všechny účely, od extrakce rozprašováním pomocí našich extrakčních strojů Puzzi až po čištění pomocí podlahových mycích strojů a strojů na čištění koberců a dokonce i pro ruční průběžné čištění. Jeho nízkopěnivost zajišťuje obzvláště efektivní využití objemu nádrže strojů. Dodavatelé služeb mohou těžit také z obzvláště vysoké úrovně bezpečnosti uživatelů, protože univerzální čisticí prostředek RM 770, který neobsahuje povrchově aktivní látky, je zcela netoxický.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|12
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
Vlastnosti
- Účinný univerzální čistič pro průběžné čištění bez obsahu tenzidů
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Vhodný pro všechny textilní, elastické a tvrdé podlahové krytiny, stropy a stěny
- Oddaluje opětovné znečištění
- Neobsahuje tenzidy, rozpouštědla a enzymy
- Nepěnivý
- Šetrný k materiálům
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy
- čištění povrchů
- Čištění podlahy