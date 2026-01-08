Kärcher Rain System siveslange – 1/2” 10 m
10 m siveslange perfekt til effektiv vanding af hække, bede og buske. Slangen udlægges blot det sted man ønsker kontant let vanding. Fri for ftalater og kan udvides til max. 50 m.
10 m siveslange perfekt til effektiv vanding af hække, bede og buske. Slangen udlægges blot det sted man ønsker kontant let vanding. Fri for ftalater og kan udvides til max. 50 m.
Funktioner og fordele
Siveslange til Kärcher Rain System™
- Direkte vanding langs planterne.
Kan forlænges op til 50 m
- Ens fordeling over hele slangelængden.
Kvalitetshaveslange.
- Miljøvenlig og uskadeligt for helbredet.
Cadmium-, barium- og blyfri
- Miljøvenlig og uskadeligt for helbredet.
Vinterbestandig
- Slange kan tåle at blive ude om vinteren.
Det optimale tryk for siveslangen er 2 bar
- Ens fordeling over hele slangelængden.
Kan også anvendes under jorden
- Siveslangen kan nedgraves under løs jord i en dybde på op til 5 m.
10 m
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelængde (m)
|10
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Outputsvolumen på 4 bar. (l/h)
|250
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|147 x 345 x 25
Udstyr
- Vinterbestandig
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Hække, buske
- Planter i rækker