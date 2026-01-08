Kärcher Rain System drypdyser, 5 stk.
Drypdyser med nåle. Kan monteres overalt på Kärcher Rain System slange. Den justerbare drypdyse gør det muligt at vande planterne idividuelt.
Funktioner og fordele
Vandmængden kan reguleres
- Målrettet, behovsstyret vanding af planter
Slangekappen har indbygget nål
- Installeres uden brug af værktøj
Fiksering på Kärcher Rain System™ slangen
- Fleksibel og præcis opsætning
Kappe til forsegling af slange
- Slangekapperne kan påspændes og fjernes igen efter behov.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Outputsvolumen på 4 bar. (l/h)
|10
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|15 x 24 x 40
Scope of supply
- Drypkraver: 5 Stk.
Udstyr
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver