Kärcher Rain System siveslangesæt
Siveslange sæt med 20m 1/2” siveslange til effektiv vanding hække og buske.
Siveslange sæt med 20m 1/2” siveslange, filter og endestykke. Klar til tilslutning og specielt velegnet til effektiv vanding hække og buske p.g.a. af den jævne vandstrøm.
Funktioner og fordele
Siveslange til Kärcher Rain System™
- Direkte vanding langs planterne.
Inkluderer endestykke og filter
- komplet sæt klar-til-tilslutning.
- Kan kombineres med alle velkendte kliksystemer
Kan forlænges op til 50 m
- Ens fordeling over hele slangelængden.
Kvalitetshaveslange.
- Skånsom for helbred og miljø.
Cadmium-, barium- og blyfri
Vinterbestandig
- Slange kan tåle at blive ude om vinteren.
Optimalt tryk for siveslange: 2 bar
Kan bliver nedgravet
- Siveslangen kan nedgraves under løs jord i en dybde på op til 5 m.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelængde (m)
|20
|Tilslutningsgevind
|G3/4
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Outputsvolumen på 4 bar. (l/h)
|500
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|223 x 385 x 28
Scope of supply
- Slangestop, stor: 1 Stk.
- Siveslange: 20 m
- Partikelfilter: 1 Stk.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Hække, buske
- Planter i rækker
