Kärcher Rain System mikro sprøjtedyser, 5 stk.
Sprøjtedyser med nåle til fastgørelse overalt på Kärcher Rain System slange. Den justerbare micro sprøjtedyse kan justeres efter behov.
Sprøjtedyser med nåle til fastgørelse overalt på Kärcher Rain System slange. Den justerbare micro sprøjtedyse kan justeres efter behov. De 5 dyser kan sprøjte i henholdsvis: 1 x 360°, 2 x 180° og 2 x 90°.
Funktioner og fordele
Fiksering på Kärcher Rain System™ slangen
- Fleksibel og præcis opsætning
Vandmængden kan reguleres
- Målrettet og behovsstyret vanding af planter
Slangekappen har indbygget nål
- Installeres uden brug af værktøj
Justerbar dysehoved
- Vandingsvinklen kan let indstilles
Forskellige dysehoveder
- Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Kappe til forsegling af slange
- Slangekapperne kan påspændes og fjernes igen efter behov.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Outputsvolumen på 4 bar. (l/h)
|55
|Farve
|Gul
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Sprøjtedyser 360°: 1 Stk.
- Sprøjtedyser 180°: 2 Stk.
- Sprøjtedyser 90°: 2 Stk.
Udstyr
- Vandmængden kan reguleres
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).