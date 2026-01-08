Kärcher Rain System slangekapper, 5 stk.

Slangekapper til Kärcher Rain System slanger. Anvendes til forsegling af huller, hvor en sprøjte- eller drypdyse ikke længere kan være monteret på slangen. Nemme at påsætte.

Funktioner og fordele
Kappe til forsegling af slange
  • Slangekapperne kan påspændes og fjernes igen efter behov
Fiksering på Kärcher Rain System™ slangen
  • Fleksibel og præcis opsætning
Den gummibelagte overflade har en indbygget stift på indersiden
  • Hullerne i slangen kan let tætnes
  • Kärcher Rain System™ slanger kan bruges effektivt igen og igen
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 4
Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 16 x 23 x 21

Scope of supply

  • Tætningsmuffer: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Blomsterbede, køkkenhaver
