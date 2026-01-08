Kärcher Rain System slangekapper, 5 stk.
Slangekapper til Kärcher Rain System slanger. Anvendes til forsegling af huller, hvor en sprøjte- eller drypdyse ikke længere kan være monteret på slangen. Nemme at påsætte.
Slangekapper til Kärcher Rain System slanger. Anvendes til forsegling af huller, hvor en sprøjte- eller drypdyse ikke længere kan være monteret på slangen. Nemme at påsætte.
Funktioner og fordele
Kappe til forsegling af slange
- Slangekapperne kan påspændes og fjernes igen efter behov
Fiksering på Kärcher Rain System™ slangen
- Fleksibel og præcis opsætning
Den gummibelagte overflade har en indbygget stift på indersiden
- Hullerne i slangen kan let tætnes
- Kärcher Rain System™ slanger kan bruges effektivt igen og igen
Den gummibelagte overflade har en indbygget stift på indersiden
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|16 x 23 x 21
Scope of supply
- Tætningsmuffer: 5 Stk.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver