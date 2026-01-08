Kärcher Rain System slangestop
Endestykke til Kärcher Rain System slanger og siveslanger. Kan monteres på enden af en slange uden brug af værktøj og sikrer tæt afslutning.
Funktioner og fordele
Slange stop
- Endesikring af Kärcher Rain Systemets™ slanger og siveslanger
Ergonomisk udformet
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|64 x 26 x 26
Scope of supply
- Slangestop, stor: 2 Stk.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver