Kärcher Rain System slange – 1/2” 10 m
Kärcher Rain System slange forsyner Kärcher Rain System med vand. De forskellige justerbare vandingsdyser fra Rain System kan fastgøres direkte på slangen.
Kärcher Rain System slange forsyner Kärcher Rain System med vand. De forskellige justerbare vandingsdyser fra Rain System kan fastgøres direkte på slangen.
Funktioner og fordele
Forsyningsslange til Kärcher Rain System™
- Dryp- og sprøjtedyser samt slangekapper kan let fastgøres.
Kvalitetshaveslange.
- Miljøvenlig og uskadeligt for helbredet.
Cadmium-, barium- og blyfri
- Miljøvenlig og uskadeligt for helbredet.
6 års garanti
- Holdbarhed.
Temperaturbestandig fra -20 til +65°C
- Hårdfør.
Uigennemsigtig mellemlag
- Forhindrer algedannelse i slangen.
Let anvendelig haveslange med trykbestandig vævet forstærkning
- Let at anvende.
- Hårdfør og slidstærk.
Let anvendelig haveslange med trykbestandig vævet forstærkning
3-lags kvalitets haveslange
- Yderst fleksibel at udlægge.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelængde (m)
|10
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|262 x 258 x 70
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver