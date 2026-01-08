Kärcher Rain System 2-vejs samlestykke
2 vejs samlestykke til to Kärcher Rain System slanger eller siveslanger.
2 vejs samlestykke til to Kärcher Rain System slanger eller siveslanger.
Funktioner og fordele
2-vejs stykke
- For tilslutning af Kärcher Rain System™ slanger og siveslanger
Ergonomisk udformet
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|101 x 26 x 26
Scope of supply
- 2-vejs stykke: 2 Stk.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver