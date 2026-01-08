Kärcher Rain System 2-vejs samlestykke

2 vejs samlestykke til to Kärcher Rain System slanger eller siveslanger.

2 vejs samlestykke til to Kärcher Rain System slanger eller siveslanger.

Funktioner og fordele
2-vejs stykke
  • For tilslutning af Kärcher Rain System™ slanger og siveslanger
Ergonomisk udformet
  • Let at anvende
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 4
Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 101 x 26 x 26

Scope of supply

  • 2-vejs stykke: 2 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Blomsterbede, køkkenhaver
Tilbehør