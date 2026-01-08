Kärcher Rain System 3-vejs samlestykke

3 vejs samlestykke til tre Kärcher Rain System slanger eller siveslanger. Den tværgående gren er justerbar og perfekt til tilslutning af siveslange.

3 vejs samlestykke til tre Kärcher Rain System slanger eller siveslanger. Den tværgående gren er justerbar og perfekt til tilslutning af siveslange.

Funktioner og fordele
Justerbar tværgående stykke
  • Målrettet og behovsstyret vanding af planter
  • Det tværgående stykke er ideelt til kobling af siveslangen.
Justerbar tværgående stykke
3-vejs stykke
  • For tilslutning af Kärcher Rain System™ slanger og siveslanger
Ergonomisk udformet
  • Let at anvende
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 4
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 108 x 102 x 33

Scope of supply

  • 3-vejs stykke med regulering: 2 Stk.

Udstyr

  • Vandmængden kan reguleres
Videoer
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Blomsterbede, køkkenhaver
Tilbehør