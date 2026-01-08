Kärcher Rain System 3-vejs samlestykke
3 vejs samlestykke til tre Kärcher Rain System slanger eller siveslanger. Den tværgående gren er justerbar og perfekt til tilslutning af siveslange.
Funktioner og fordele
Justerbar tværgående stykke
- Målrettet og behovsstyret vanding af planter
- Det tværgående stykke er ideelt til kobling af siveslangen.
3-vejs stykke
- For tilslutning af Kärcher Rain System™ slanger og siveslanger
Ergonomisk udformet
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|108 x 102 x 33
Scope of supply
- 3-vejs stykke med regulering: 2 Stk.
Udstyr
- Vandmængden kan reguleres
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver