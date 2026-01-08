Kärcher Rain System slange spir, 5 stk.
Jordspyd til udlægning og fiksering af Kärcher Rain System slanger og siveslanger.
Jordspyd til udlægning og fiksering af Kärcher Rain System slanger og siveslanger. Den indvendige gummiring på spirets ”øje” sikrer et optimalt greb om den udlagte slange, så den ikke glider.
Funktioner og fordele
Skarpt jordspyd
- Let at sætte i jorden
Gummiring til fiksering
- Kärcher Rain System™ slanger og siveslanger kan fastgøres optimalt
Robust design
- Ekstremt robust jordspyd
Markeringsværktøj
- Bestemme den optimale indstiksdybde
Ergonomisk udformet
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|24 x 25 x 169
Scope of supply
- Jordspyd: 5 Stk.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver