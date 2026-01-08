Partikkelfilter
Partikelfilteret beskytter Kärcher Rain System mod snavs. Filterets indlæg kan nemt fjernes og rengøres.
Funktioner og fordele
Indbygget filter
- Beskyttelse af Kärcher Rain System™ mod snavs.
Aftageligt filterindlæg
- Filteret er let at rense
Ergonomisk udformet
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|G3/4
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|179 x 47 x 47
Scope of supply
- 3/4" hanekobling
Udstyr
- Tilslutning af Kärcher Rain System® slange
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver
Tilbehør
