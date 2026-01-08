Kärcher Rain System slangekoblingssæt, 13 dele
Koblingesæt til Kärcher Rain System slanger.
Sættet indeholdende: 4 stk. 3-vejs og 4 stk. 2-vejs samlestykker samt 5 endestykker til Kärcher Rain System slanger.
Funktioner og fordele
Udvidelsessæt til Kärcher Rain System™
- Udvidelse af Kärcher Rain System™
3-vejs stykke med justerbart tværstykke
- Målrettet og behovsstyret vanding af planter
- Tværgående stykke som optimal siveslange kobling
3-vejs stykke
- Let tilslutning af Kärcher Rain System™ slange eller siveslange
Slange stop
- Praktisk forsegling af Kärcher Rain System™ slange eller siveslange
2-vejs stykke
- Let tilslutning af Kärcher Rain System™ slange eller siveslange
Ergonomisk udformet
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|103 x 101 x 33
Scope of supply
- 3-vejs stykke med regulering: 4 Stk.
- 2-vejs stykke: 4 Stk.
- Slangestop, stor: 5 Stk.
Udstyr
- Vandmængden kan reguleres
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver
